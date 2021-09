Para nada es una queja, siempre se agradece que artistas internacionales levanten la voz cuando la sociedad se encuentra sumida en violencia o pasan por un momento de tragedia, como pasó en México cuando los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos por la fuerza.

El caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sale al tema porque el guitarrista y activista político Tom Morello, de la emblemática banda Rage Against The Machine, lanzó la canción “Lightning Over México”, la cual está inspirada en ese lamentable hecho que marcó a la sociedad mexicana el 26 de septiembre del 2014.

Fue precisamente el propio Morello quien confirmó mediante un video en redes sociales que el track estuvo inspirado en este trágico evento del cual, a 7 años de sucedido, apenas se han encontrado los restos de 3 personas que estaban en el grupo, pero aún así, no se tienen indicios claros ni un veredicto que precise, quién, por qué y dónde están los demás estudiantes de Ayotzinapa.

“Esta canción está dedicada a la memoria de los 43 estudiantes/ activistas mexicanos que fueron “desaparecidos” y presuntamente asesinados por el gobierno y sus agentes. Hace un tiempo hice un show benéfico para sus familias en la Ciudad de México con Calle13 y después de conocer a las familias devastadas escribí la letra detrás del escenario. La compañera Ana Tijoux proporcionó las barras incendiarias para que todo cuadrara”.

Y es que “Lightning Over Mexico” trae frases como “con sangre de mártires fluye el San Juan” o “nos quisieron enterrar pero no sabían que éramos semillas”, además incluye una parte con rap lento cortesía de Ana Tijoux, quien deja ver toda la impotencia y empatía que el caso le provocó, ya que en Chile, de donde es originaria, también han sufrido desapariciones de estudiantes desde la época de Augusto Pinochet.

La canción pertenece al EP The Catastrophist que Tom Morello sacó en compañía con The Bloody Beetroots, por lo que los tracks tienen esos riffs potentes del guitarrista de RATM pero también ensambles electro-punks que proporciona el artista italiano. El material está compuesto por 7 temas, donde tres de ellos son en colaboración con una artista femenina, ya que además de “Ligthning Over Mexico” con la mencionada Ana TIjoux, tenemos las canción “Weather Strike” con Pussy Riot y “Radium Girls” donde nuevamente aparecen Pussy Riot pero ahora también participan The Last Internationale, Aimee Interrupter y White Lung.

The Catastrophist se puede escuchar en diversas plataformas de streaming, además de adquirirse mediante Amazon Music, aunque solamente en versión digital.

