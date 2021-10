Lou Reed, el famoso cantante y vocalista de The Velvet Underground, continúa vigente a casi 8 años de su fallecimiento, tal es el impacto del músico que ha salido un disco grabado en vivo en 1973, perteneciente a su primera presentación como solista. El álbum se titula Live At Alice Tully Hall.

Este material, publicado por RCA, incluye 14 temas que interpretó en su segundo concierto en Manhattan. Dicho show representa su regreso triunfal a Nueva York y su debut en el Lincoln Center.

La mayoría de los tracks son del disco Transformer, el primero que sacó luego de dejar a The Velvet Underground en 1972, donde abordaba las distintas temáticas que acontecían en la época, además de experimentar con los sonidos que se estaban gestando en el rock, como la influencia del glam rock que estaba naciendo en el Reino Unido.

Gracias a la ayuda de Mick Ronson en las guitarras, Transformer catapultó la carrera en solitario de Reed. Pero la prensa y seguidores del músico en la gran manzana no estaban del todo convencidos, por lo que Lou decidió subir al escenario dos años después de abandonar a la banda que fundó con John Cale.

Live At Alice Tully Hall viene con los éxitos “Vicious”, “Satellite of Love” y “Walk on the Wild Side”, siendo éste el tema más popular de Lou porque le daba visibilidad a la prostitución y transexualidad que se vivía en esos tiempos y que el rock nunca había tocado antes, pues eran considerados tabú. De igual forma, el disco incluye canciones de The Velvet Underground, como “Sweet Jane” o “I’m Waiting for the Man”.

Este disco en vivo, ya se encuentra en plataformas digitales, pero si gustas tenerlo en físico, tienes la opción de conseguirlo en la edición de dos vinilos que se encuentran a la venta y traen consigo fotografías del periodista Ed McCormack, que dicho sea de paso, era muy amigo de Lou Reed.

Para el concierto de donde proviene Live At Alice Tully Hall, Reed contaba con 30 años de edad, iba arreglado con su chamarra de cuero y llevaba un peinado con rizos despeinados, maquillaje de rimel negro y sus uñas pintadas. Esa noche, se hizo acompañar por la banda a la que pertenecía cuando era adolescente, Tots.

