Lo imperdible de febrero: Agenda cultural

La fuga y el escape guardan en sí mismas el romanticismo necesario para una vivencia inolvidable. Lo imperdible de febrero no es necesariamente emparejarse, como lo sugiere la cursilería del mes tachado de loco.

No dejes pasar lo imperdible de febrero en la CDMX que tiene opciones para ofrecerte una cita más que amorosa.

METAMORFOSIS EN EL FRONTÓN MÉXICO

El Frontón México se tiñe de colores con la muestra sensorial y psicodélica de Metamorfosis. Una mezcla de colores fulgurantes que proveen de vida a esculturas gigantes de animales oníricos. Puedes ampliar tu galería de fotografías y añadir esta postal psicotrópica a tu lista de mejores citas.

Pasar un febrero sin lo imperdible de sentirte envuelto en la locura, será algo inevitable al ver el caleidoscopio. También podrás tener un momento narcisista en la escultura de espejos, o simplemente rodearte de luces y sombras con esta exposición del artista español Okuda San Miguel. Sus piezas son fácilmente reconocibles, puesto que utiliza polígonos de colores para pintar las formas.

La exposición en México será diferente. En la tierra que vio nacer a los alebrijes, el artista creó sus obras, no fueron transportadas como en otras de sus exposiciones. Contó con la colaboración de artesanos como Chantal, Gravedad Cero, Volador y Balak, lo que permite más adentrarse más en la cultura mexicana.

PLANT FEST 2023

Porque verde que te quiero verde. Y es que lo imperdible de febrero, además de la poesía, son los visos que anuncian el preámbulo de la primavera. El mes del amor es este año el elegido para la primera edición del Plant Fest de 2023.

Los próximos 24, 25 y 26 de febrero, son las citas, si eres fan de la locura verde, a la fiesta del jardín de Alicia. Te sentirás en el País de las Maravillas, con las flores conocidas comúnmente como clavelinas, pero también encontrarás más variedad de plantas, macetas, accesorios y artículos de decoración.

Habrán también carnívoras, cactus, suculentas, árboles frutales y muchas flores, así como todo lo necesario para consentir a las más bellas de la casa. Tendrán talleres y podrás aprender a trasplantar, cuidar orquídeas y conocer un poco de agronomía. El evento es pet friendly, así que tu peludo podrá acompañarte para elegir a las perfectas compañeras que den más vida a tu hogar.

44 EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE MINERÍA, LO IMPERDIBLE DE FEBRERO

Del 23 de febrero al seis de marzo tendrá lugar una edición más del gustado y afamado Festival Internacional del Libro del Palacio de Minería. La antigua Facultad de Ingeniería abre sus puertas a los amantes de las letras con un costo de 20 pesos entre semana y 25 los sábados y domingos.

Dentro de lo imperdible de febrero, la Feria ofrecerá nuevas propuestas editoriales y literarias, así como jornadas juveniles y las emblemáticas dinámicas con autores de algunas obras.

Este paraíso de tinta es la mancha perfecta para un febrero realmente imborrable.

ZONA MACO

CARNAVAL BAHIDORÁ

FERIA DE LA ALEGRÍA Y EL OLIVO

«SALSA ES CULTURA», PRIMER ENCUENTRO DE SALSA EN LA PIRÁMIDE

FESTIVAL AMOR Y EL MEZCAL

FERIA MATERIAL

COLOR. EL CONOCIMIENTO DE LO INVISIBLE

BADA 2023, LO IMPERDIBLE DE FEBRERO EN LA SEMANA DEL ARTE

BEAUTIFUL NUMBERS DE STEFAN SAGMEISTER

Se trata de la feria de arte contemporáneo más grande de Latinoamérica. Cada año, desde su primer edición hace 18 años, este evento se ha ido reinventando para mejorar la experiencia de sus asistententes. Sus cuatro secciones: Sección Principal, ZONA MACO Ejes, ZONAMACO Sur y ZONAMACO Arte Moderno contarán con un extenso programa de actividades paralelas. Este magno evento está integrado por 210 expositores de talla nacional e internacional 51% de origen mexa. La inauguración será el 8 de febrero en un horario de 17:00 a 21:00 horas, abierta al público. El costo será de $450 por día, contando con precios especiales para estudiantes, tarjetahabientes o si adquieres paquetes en línea La música, una paradisiaca sede y la urgencia de salir de la rutina de la ciudad se juntan en este festival que llega a su onceava edición. Los próximos 17, 18 y 19 de febrero serán los días destinados al disfrute y la relajación en manos de este evento que promete demasiado en su cartel y en las actividades destinadas al mismo que irán desde charlas, hasta meditaciones guiadas, sin dejar de lado las presentaciones musicales programadas. Las Estacas, Morelos es el recinto que espera regalarte un fin de semana mágico lleno de música por demás variada y la experiencia de vivir un carnaval en toda la extensión de la palabra.Santiago Tulyehualco está más que preparado para recibir a los asistentes de su máxima fiesta. El pueblo de Xochimilco dedicado a la siembra, cosecha y manufacturación de productos derivados del amaranto te espera del 4 al 19 de febrero para celebrar la Feria de la Alegría y el Olivo. Con una gran oferta de exponentes de este nutritivo y milenario alimento podrás adquirir el famoso dulce «alegría» en distintas presentaciones así como productos derivados del olivo como el aceite para preparar deliciosas recetas en casa. La cita es en Santiago Tulyehualco y aunque es totalmente gratis, te recomendamos asistir con una cartera no golpeada por la economía porque encontrarás productos que por supuesto, querrás tener en la alacena de tu casa.La salsa es un ritmo musical que puede llevarte de la melancolía a la frescura de un buen baile que sacuda todas tu penas. El Centro Cultural «La Piramide» ubicado en la alcaldía Benito Juárez, ofrecerá el primer encuentro de salsa con diversas actividades que van más allá de la oportunidad de sacar los pasos «prohibidos». La cita es el 25 de febrero a las 17:00 en el recinto ubicado en Cerrada Pirámide esq, C. Veinticuatro , San Pedro de los Pinos. El evento es totalmente gratis y es una buena oportunidad para apantallar a quien quieras con tus mejores pasos de baile.Dicen por ahí que «para todo mal un mezcal» y ante la duda de si el amor es un bien o un mal, nada mejor que ir al Huerto Roma Verde a degustar una hormiga roja, como popularmente se le conoce a la bebida derivada del agave. Quizá si te gusta la bebedera, sea conveniente ir en compañía de ti mismo ya que se ofrecerán shots extra a los corazones rotos. La cita es este 25 y 26 de febrero en el Huerto Roma Verde donde habrá comedera y bebedera acompañada de actividades como exposiciones y karaoke. Si no tienes más acompañantes que tu suave lomito, no te preocupes, tiene el acceso permitido. La entrada es gratuita pero considera que si gustas del buen tomar, deberás llevar dinero para comprar la botella que te acompañe a casa.Esta edición volumen 9 será realizada en Expo Reforma, nada más céntrico para el arte como la colonia Juárez de la Ciudad de México. En esta misma sede fue la tercera y cuarta edición de la Feria Material. Por tanto, augura un evento bien realizado y que dejará un buen sabor de boca. La feria será instalada del 10 al 12 de febrero con un Private View a realizarse el 9 de febrero con un acceso que puedes adquirir aquí A partir de dos tesis: el color como ciencia y el color como emoción, esta exposición pretende explorar las facetas del color y las formas en que este se presenta en la vida diaria. Esta exposición que está montada endesde el ocho de diciembre del año pasado, es una fantástica idea para visitar en febrero. La expo está integrada por diversas actividades que resultan en una actividad totalmente multidisciplinaria en la que es posible comprender el color desde todas las aristas que la mente pueda plantearse como interrogantes.Democratizar el arte y hacerla más accesible a la compra y el disfrute de la misma es el objetivo principal de BADA que se integra de artistas nuevos emergentes y consagrados creando un vínculo menos frío entre el comprador de piezas y el artista. Revolucionando transacciones monetarias por piezas únicas, este espacio abrirá sus puertas en el Campo Marte del 9 al 12 de febrero. Los boletos puedes adquirirlos en línea La visión catastrófica no podría estar más de moda y esto, lo sabe Stefan Sagmeister, quien ha echado mano de los índices de pobreza, las mujeres y la política, las pandemias y sus mortales cifras, la expectativa de vida y otros temas difíciles para representar en su obra. Desde de noviembre del año pasado el museo Franz Mayer montó esta exposición bien alimentada por pinturas, lienzos, pósters e impresiones con diversas técnicas que invitan al espectador a realizar un viaje sobre las mejoras en la humanidad a través del tiempo. El diseñador y artista sumerge a quien lo presencia en la constante variable de la ganancia y la pérdida para la humanidad.