Lo último de la MLB y cómo va la temporada

El 28 de junio pasado el lanzador de los New York Yankees hizo historia, el dominicano Domingo German logró el vigésimo cuarto partido con un juego perfecto en la historia de la MLB, realizó 99 lanzamientos este histórico partido terminó con un marcador final 11-0 contra los Athletics de Oakland . Una hazaña así la última vez que la vimos fue el 15 de agosto 2012 con Felix Hernández de los Seattle Mariners. Considerando que los lanzadores ahora en esta temporada están bajo la presión del reloj y que por lo regular los sacan en la entrada 6 o la 7 a pesar de jugar bien, es impresionante de verdad cómo logro German tantos lanzamientos en un juego perfecto.

También recientemente se jugó en el T Mobile Park en Seattle el famoso All Stars Game, este año fue la tercera vez que los Mariners fueron los anfitriones de un All Star Game, la última ocasión fue en 2001. No fue un juego muy emocionante sin embargo la Liga Nacional ganó 3-2 y esto es noticia porque no sucedía desde 2012. El héroe fue el catcher de los Colorado Rockies de 32 años, el venezolano Elias Díaz quien hizo su aparición por primera vez en este evento. Su hazaña fue que en la octava entrada gracias a un batazo logró que pudieran completarse las dos carreras que dieron la victoria a la Liga Nacional. Por tanto no debe sorprendernos que lo nombraron el MVP del All Star Game.

Ahora veamos cómo va la temporada en la 6 Divisiones

Liga Americana

División Este :Esta es la división más competitiva en el béisbol todos los 5 equipos tienen un récord arriba de .500 Los Tampa Bay Rays son lideres de división y al corte de esta edición tienen el 2do lugar de juegos ganados en la liga con 60. Los Baltimore Orioles , tiene el 2do lugar en esta división no muy lejos de Tampa con 58 partidos ganados, lo cual sorprende un poco ya que pocos apostarían que llegarían tan lejos a este punto de la temporada. Otra sorpresa es ver a los New York Yankees en el último lugar de la División tienen 50 juegos ganados y eso que no cuentan con su mejor jugador Aaron Judge que probablemente regrese a jugar a finales de este mes de julio.

División Oeste: Los Texas Rangers tiene fuertes bateadores pero realmente son los lanzadores quienes los han mantenido en el primer lugar de su división. Texas tiene un récord de 58-39 y 554 carreras anotada contra 394 permitidas. Y por supuesto nunca podemos descartar a los Houston Astros que tienen un récord 52-42 están en el segundo lugar de esta división. Ahora todos los ojos están en los Anaheim Angels que a pesar de tener dos súper estrellas parece que no son equipo para contender este año, y digo que hay expectativa con este equipo porque se rumora que dejarán ir al mejor jugador de béisbol Shohei Ohtani.

División Central: esta es la división más débil los Minnesota Twins son los líderes con 49 carreras al cierre de esta edición ha sorprendido este primer lugar pero mucho se debe a sus lanzadores , le siguen de cerca los Guardians con 47 triunfos. Los únicos que le siguen de cerca son los Cleveland Guardians con 47 triunfos. Realmente no hay otros equipos que representen una amenaza para estos dos equipos en esta división. Aunque los Detroit Tigers han mejorado algo solo tienen 42 partidos ganados. Esta división se disputará solo entre 2 equipos eso es claro.

Liga Nacional

Este: Los Atlanta Braves son considerados el mejor equipo de béisbol, lo tienen todo buenos lanzadores y buenos bateadores en toda la liga. Son los líderes de toda la MLB con 61 partidos ganados. Más impresionante es su récord de partidos ganados como visitantes 30 victorias contra 14 partidos perdidos. En segundo lugar están los Miami Marlins gracias a sus buenos lanzadores pueden aspirar a tener un lugar en los playoffs, lo que es cierto es que Miami no alcanzará a Atlanta como líder de división pero si puede aspirar a un lugar como Comodines. Por su parte los Philadelphia Phillies han jugado mejor béisbol y pueden ser de esos equipos que sorprendan en la 2da parte de la temporada y reclamen un lugar en los playoffs. Están muy cerca de los Marlins con 52 juegos ganados comparado con Miami que tiene 53.

Oeste: Los Angeles Dodgers y San Diego no han logrado cumplir con las expectativas dado el talento que tienen estos dos equipos de California. Sin embargo Los Dodgers se las han ingeniado para ser líderes de división con 55 juegos ganados, pero le siguen muy de cerca sus rivales los San Francisco Giants con tan solo 1 juego de diferencia. Por su parte los Arizona Dbacks han sido uno de los equipos que más han sorprendido en la temporada están muy cerca de los Dodgers y los Giants y de los Padres ¿ qué podemos decir? Cada año parece que tienen una parrilla que los llevará justo a la Serie Mundial pero por alguna razón nunca lo logran ahorita tienen un récord negativo con más partidos perdidos 45-50.

Central: en esta división parece que será una carrera entre los Milwaukee Brewers y los Cincinnati Reds. Tan solo 2 carreras separan a estos dos equipos, Brewers tienen 52 partidos ganados y los Reds 50. La mayor diferencia entre estos dos equipos es que Milwaukee tiene un récord estelar divisional 20-9. De esta División , un solo equipo seguramente pasará a los playoffs , así es que será interesante ver en esta división quien quedará para octubre. Sorprendentemente los St. Louis Cardinals mientras que tienen el talento para ganar la División se encuentran en el penúltimo lugar con tan solo 43 partidos ganados. Sus lanzadores han decepcionado y tienen un récord 20-26 de partidos ganados en casa.

Por último es interesante ver en lo que va de la temporada la forma en que han destacado algunos jugadores, esta es la lista de los que han destacado en la liga en varias categorías.

Batting average: Miami Marlins, Luis Arraz .378

Home runs: Anahiem Angels, Shohei Ohtani 35

Runs Batted In : Texas Rangers , Adolis Garcia 80

Strikeouts: Atlanta Braves, Spencer Strider 176

ERA earn run average : Los Angles Dodgers, Clayton Kershaw 2.55 & Tampa Bay Rays, Shane McClanahan 2.56

Seguramente veremos movimientos interesantes en los próximos días, ya que el límite para intercambios de jugadores el próximo 1 de agosto. La pregunta más intrigante es si veremos a uno de los mejores jugadores de la historia del béisbol , Shohei Ohtani salir de su equipo actual. Sin duda a muchos jugadores estrella los intercambiaran de sus equipos actuales a equipos que realmente puedan contender a la famosa y esperada Serie Mundial 2023.