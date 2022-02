Los Angeles Rams se coronan como ganadores del Super Bowl

El pasado fin de semana se enfrentaron dos de la ofensivas más explosivas de la liga, los Cincinnati Bengals son un equipo con una historia admirable de ser el peor equipo en la NFL hace tan solo dos temporadas ahora se convirtieron en los Campeones de la AFC. Los Angeles Rams no causaron tanta sorpresa al llegar tan lejos, se sabía desde que empezó la temporada que su intención era llegar al Super Bowl que curiosamente se celebró en su estadio llamado SoFi Stadium. Con veteranos como Matt Stafford, Odell Beckham Jr y Von Miller demostraron que tan serio se tomaron el llegar a la final esta temporada.

Recordemos que el Super Bowl de la temporada pasada se enfrentaron los dos entrenadores más grandes en edad por parte de los Chiefs Andy Reid de 62 años y por parte de los Bucs Bruce Arians de 68 años, esta temporada curiosamente se enfrentaron los dos entrenadores más jóvenes de parte de los Bengals Zac Taylor de 38 años y de parte de los Rams Sean McVay de 36 años. En cuanto al QB Matthew Stafford a pesar de ser el 3er quarterback en intercepciones en la liga fue admirable que llevó a su equipo al Super Bowl ( Eli Manning lo hizo en 2007 y Jim Kelly en 1992). Por su parte Joe Burrow quarterback de los Bengals se quedó con las ganas de convertirse en el 1er QB en ganar el trofeo Heisman, un Campeonato Nacional y un Super Bowl.

Los más de 70 mil fanáticos que se reunieron en el SoFi Stadium presenciaron como los Cincinnati Bengals ganaron el volado en el que optaron por el kickoff para abrir el juego para así ser el primer equipo en tener la pelota ofensivamente en la segunda mitad, ciertamente fue una buena estrategia pero es mal presagio ganar el volado inicial , los últimos 7 equipos que así lo han hecho perdieron y los Bengals no fueron la excepción.

Primer Cuarto: ambos equipos se mostraron ofensivamente muy conservadores, los Rams intentaban correr la pelota, la defensivas de ambos equipos comenzaron a destacar vimos como la ofensiva de Stafford comenzó a moverse y eventualmente encontró a su receptor Odell Beckham Jr quien anotó el primer TD. Joe Burrow , apresuró a su equipo para llegar a zona roja intentando conseguir igualar el marcador pero la defensa de los Rams solo le permitió a los Bengals conformarse con un gol de campo.

Segundo Cuarto: El ahora MVP del Super Bowl el receptor Cooper Kupp atraparía su primer pase para TD pero los Rams fallarían el punto extra. Los Bengals comenzaron a jugar mejor llegaron a zona roja y el RB Joe Mixon lanzaría un pase para Tee Higgins lo que dio lugar al primer TD de los Bengals. En este punto para la mala suerte de los Rams su WR Odell Beckham Jr se lastimó la rodilla fue tan grave como se lesionó que ya no regresaría al juego. Los Rams llegarían 13 – 10 al final del 2do tiempo.

Show de Medio Tiempo

Y las estrellas llegaron para el medio tiempo con artistas de gran calibre en el hip hop de los años 1990s-2000s, justo ante del show se vio a Snoop Dogg fumando un porro antes de subir al escenario. Para abrir el espectáculo veríamos a Snoop y su buen amigo Dr.Dre, al cantar “California Love” realmente se sintió como llegó la canción a los californianos en un tributo especial a Tupac Shakur. Como si no hubiese sido suficiente con ellos , el siguiente artista fue una sorpresa salió 50 Cent para cantar su íconica canción “In da Club”.

Seguiría Mary J Blige y sus bailarinas con su canción “Family Affair”, luego le seguiría Kendrick Lamar con su canción “Alright”, quizá la mejor canción fue la de Eminem con“Lose yourself”. El show terminaría con todos los artistas juntos participando en la canción de Dr. Dre. “Still Dre”. Fue indudablemente un show que no quedó a deber con las buenas actuaciones, aunque personalmente hubiese esperado quizá algo más con tanto talento en el escenario. Y hablando de talento un dato curioso es que el pateador de los Bengals Evan McPherson se vió que estuvo disfrutando el show, esto trajo mucha crítica fuera de la cancha pero eso solo lo pueden decir sus compañeros de equipo si es que les ofendió que no estuviera con ellos en el vestidor durante el medio tiempo.

Tercer Cuarto: comenzó con los Bengals rápidamente anotaron un TD de 75 yardas fue un pase de Burrow a Higgins , el cornerback Jalen Ramsey parecía que se había caído, pero en cámara lenta se pudo observar como Higgins lo sujeto de la barra del casco para tirarlo y aún así el TD de los Bengals fue válido, no lo creían los Rams ni Ramsey, cómo el árbitro no penalizo una falta tan clara desafortunadamente para los Rams una jugada así no podía ser revisada para poner un castigo. Cuando le tocó el turno a los Rams de tener el balón , era evidente el vacío que dejó Odell Beckham Jr , cerca de 2 o 3 jugadores de la defensa de los Bengals estaban cubriendo a Cooper Kupp. El pase de Stafford en este cuarto fue interceptado por Chidobe Awuzie, lo que les dio a los Bengals una posición envidiable esto llevo a que su pateador McPherson logrará un gol de campo de 38 yardas, quien dicho sea de paso nunca fallo un solo gol de campo en los playoffs. Los Rams por su parte se la arreglarían para lograr también un gol de campo para mantener el juego cerrado, pero los Bengals ahora tenían la ventaja 20-16 al final del tercer cuarto.

Cuarto Cuarto: Todo el momento parecía estar de parte de los Bengals , la defensiva no dejaba hacer nada a la ofensiva de los Rams. Cincinnati buscaría tener más puntos para asegurar la victoria, pero la defensiva de los Rams se destacó más que nunca al taclear 6 veces en el segundo tiempo al QB de los Bengals. Con 6 minutos en el reloj y diferencia de 4 puntos , la ofensiva de los Rams sabía que era ir por todo o morir.

Matt Stafford en todo momento buscaba a su receptor favorito Kupp , quien no pudo anotar a pesar de estar a dos yardas de anotar eso lo evito Logan Wilson de los Bengals. Los árbitros castigaron a Wilson marcaron holding, el castigo fue cuestionado por algunos a mi punto de vista fue riguroso el árbitro pero quizá fue una especie de karma por el castigo que no le marcaron los árbitros a Higgins cuando sujeto la barra del casco de Ramsey que no marcaron los árbitros en el touchdown de los Bengals justo al empezar el tercer cuarto.

Con solo 1 minuto y 25 segundos el marcador seguía a favor de los Bengals, Stafford lanzaría entonces un pase que atraparía Cooper Kupp y ¡anotaría el siguiente TD! Ahora 3 puntos abajo y 2 tiempos fuera ahora le presión estaba sobre los Bengals , Burrow intentaría dar la vuelta al marcador, pero Aaron Donald y la defensiva de los Rams tenían otros planes, presionaron tanto a Burrow que simplemente nunca le dieron tiempo de completar sus pases. Así termino el partido en el que los Rams se convirtieron en el segundo equipo en ganar en su estadio – el primero fue Tampa Bay el año pasado-, sin duda ¡fue un buen juego! Ambos equipos no quedaron a deber.

El MVP fue para el Cooper Kupp receptor de los Rams, el motivo: 92 yardas, 2 TD , 8 pases atrapados quizá las estadísticas no son impresionantes pero su participación en el juego fue en momentos clave fue lo que le dio la vuelta al partido. Todo eso a pesar de la forma tan agresiva en que los Bengals lo tenían cubierto. Y felicitaciones especialmente al entrenador McVay tener 36 años y ganar el Super Bowl se dice fácil. Otra mención especial es para Andrew Whitworth el jugador más veterano en el juego quien protegió en todo momento a Stafford por el lado izquierdo. Whitworth , comenzó su carrera en Cincinnati y la mayor parte de su carrera jugo con la camiseta de los Bengals, apenas en 2017 firmo con los Rams, después de 16 temporadas a la edad de 40 años ¿será este su último juego? Si es así que manera de retirarse como todo un Campeón venciendo al equipo para el que jugo por 11 años.