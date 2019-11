LOS BAJISTAS IMPERDIBLES DEL ROCK

Siempre se habla del bajo como el instrumento y la base de cualquier canción de rock. Entonces ¿por qué los bajistas pasan desapercibidos? Todos tenemos un guitarrista, baterista, frontman y hasta tecladistas que idolatramos…. Pero ¿Y los bajistas?. Ya lo escribió Quique Rangel bajista de Café Tacvba en su canción «Seguir Siendo» en la cual explica cómo se siente ser el integrante menos popular de las banda más famosa.

Soy el que nunca miras/ Soy el que nunca escuchas/Siempre estoy detrás de lo que ves/ Soy el que vive entre las sombras /Te equivocaras si me nombras/ Siempre me confundes. «Seguir Siendo» SINO, 2007

La revista británica NME ha publicado una lista con las mejores líneas de bajo, donde aparecen algunas canciones de Nirvana, New Order e Interpol. Pero hablemos un poco acerca de sus bajistas y de las obras maestras compuestas.

Krist Novoselić «Como as You Are»

Hijo de migrantes,fan desde pequeño de grupos con Led Zepellin y extraño conocedor del punk yugoslavo. Toda su vida estuvo marcada por el ir y venir de lugares,alcohol,depresión y la música.Fue fiel compañero de Kurt Cobain en cuanto a creatividad y liderazgo se refiere, cuidaba tanto como Cobain a la banda. Después de lo acontecido con Nirvana, se retiró por algunos años de los escenarios, pero no de la música ya que se dedicó a luchar contra la censura musical, en el estado de Washington. «Como as You Are» es la canción más importante del movimiento grunge y fue la encargada de popularizar a la banda. Los primeros acordes que todos recordamos, son producto del bajo de Krist.

Herbie Flowers «Walk on The Wilde Side»

Inició como un músico de estudio, era demasiado brillantes para encasillarse con un solo artista o género. Nunca fue el integrante oficial de ninguna banda, simplemente los acompañaba en directos y grabaciones. Trabajó con Paul McCartney, Cat Stevens, David Bowie, T. Rex. Pero su legado en el mundo del rock fue con Lou Reed y el tema «Walk on The Wilde Side» ambos se conocieron gracias a David Bowie “Fue sencillo. Llegué y la toqué, bastó una sola toma. Años después, Lou me dijo: ‘Tienes la culpa de que me haya tirado 20 años intentando sacar esa melodía de mi cabeza»

Tina Weymouth «Psycho Killer»

Es fundadora junto a David Byrne de la banda setentera Talking Heads. Es francesa y en su vida previa a la música fue porrista, quizá de esas tablas rítmicas influenciaron a sus líneas de bajo. Algunos han denominado a su música como minimalistas. Sencillas como el punk pero con riffs bailables y un poco coquetos.

TE PUEDE INTERESAR

EX INTEGRANTES DE NIRVANA SE REÚNEN PARA DAR UN CONCIERTO

LA CINTA DE GRABACIONES INÉDITAS DE LOU REED PARA ANDY WARHOL

BYRNE DE TALKING HEADS PRESENTA EDITORIAL DE NOTICIAS POSITIVAS

CHERRY GLAZERR: LA ESPERANZA DEL GRUNGE

CÓMO ENAMORAR A UNA CHICA PUNK