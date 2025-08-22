Los Cogelones anuncian concierto para recaudar fondos tras robo: fecha y lugar

La banda de rock prehispánico Los Cogelones ha convocado a sus seguidores a un concierto. Con el objetivo de recaudar fondos para reponer la mochila con sus valiosos instrumentos autóctonos que les fueron robados. El anuncio, hecho a través de sus redes sociales, ha generado una ola de apoyo y solidaridad por parte de sus fans y la comunidad musical.

El robo ocurrió recientemente, privando a la banda de parte de su equipo esencial para sus presentaciones en vivo. Los Cogelones, conocidos por fusionar el rock psicodélico con sonidos y rituales de la tradición mexica. Utilizan en sus conciertos instrumentos como el huéhuetl y el teponaztli, que son fundamentales para su propuesta musical única.

Todo sobre el concierto de Los Cogelones en Ciudad Neza

Ante esta adversidad, la banda decidió no quedarse de brazos cruzados y organizó un evento. Este concierto se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en Narvarte 440 Vicente Villada, Ciudad Neza. A las 20:30 horas y la entrada es libre. La banda compartió un mensaje en sus redes, destacando la importancia de la unión y la resistencia cultural frente a la adversidad. «Ya se armó el tokin de recaudación de la mochila que nos robaron y nuestros instrumentos autóctonos”, se lee en su cuenta de Facebook.

“Aunque el mundo esté valiendo verde. Aquí no es así y ocuparemos todas las piedras que ponen en nuestro camino para construir nuevos lugares y formas. Y aunque la banda eriza nos puede chingar cosas, lo que la vida nos está regalando es banda bien chida. Buenos deseos, comentarios súper motivadores y muchas ganas de seguir cantándole a esta vida”.

así es que los invitamos a caerle este viernes a El camino rojo conciertos Neza. Tendremos evento de recaudación y nuestros carnales de El Animal Insólito vienen a deleitarnos con su tributo a Caifanes.

Cabe señalar que aunque el ingreso es gratis, existe la opción de pagar 70 pesos y recibirás un paquete de stickers de Los Cogelones. Además de entrar a la rifa de merch oficial de la banda y por uno de los libros que Arturo Alveláis de la librería El Tesoro del Duende. Los boletos para la rifa y el paquete de Stickers, los pueden adquirir mandando mensaje a la página de

@elcaminorojo.conciertos.neza

¿Quiénes son Los Cogelones?

Los Cogelones son una banda de rock originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México. Que ha ganado notoriedad por su propuesta musical única y vanguardista. Se caracterizan por fusionar elementos del rock, el punk y la psicodelia con instrumentos prehispánicos y rituales de la cultura mexica. Creando una experiencia sonora y visual potente y profundamente arraigada en la identidad mexicana. Su música no solo busca entretener, sino también recuperar y resignificar la herencia ancestral en un contexto contemporáneo. Sus letras abordan temas de crítica social, espiritualidad y resistencia cultural, conectando con un público que busca propuestas auténticas y con un mensaje sólido.