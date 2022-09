Los Escenarios de la Ciencia Ficción: el curso que impartirá la Cineteca Nacional sobre este género

La Cineteca Nacional siempre está ofreciendo una gran cantidad de servicios más allá de la exhibición de películas en sus salas, los cursos que se imparten en ella son reconocidos por tener a grandes ponentes del tema en específico al que esté enfocada la clase. Por ello es que ahora se han abierto las inscripciones al curso Los Escenarios de la Ciencia Ficción.

Este curso de apreciación cinematográfica tiene como meta acercar al espectador interesado en este género fantástico a las muy interesantes variaciones, que nos propone a través de películas de gran importancia para el cine mundial.

Serán 12 sesiones con duración de 3 horas cada una, las cuales se llevarán a cabo los días miércoles en horario de 18 a 21 hrs por la plataforma Zoom, de hecho, si en algún momento no puedes estar presente en la sesión, podrás revisarla en la grabación que se quedará en la plataforma. Así que no hay pretexto para perderse alguna clase.

El curso de Los Escenarios de la Ciencia Ficción se realizará del Del 21 de septiembre al 14 de diciembre 2022, está dirigido a personas mayores de 18 años quienes estén interesados en este género, especialmente el desarrollado en Estados Unidos. Se verán películas acerca del cyberpunk, la utopía, ciencia ficción ucrónica, la distopia, dieselpunk, invasión extraterrestre, la conquista del espacio, las épocas postapocalípticas, y la ópera espacial, steampunk, baja fantasía y el horror combinado con la ciencia ficción.

width="500" height="629" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share">

Cada sesión servirá para aprender acerca de este género que nos enseña tanto lo que nuestros errores como sociedad pueden depararnos en un futuro no muy lejano, así como las catastróficas consecuencias de una invasión alienígena, la Ciencia Ficción en el cine encierra, en sí misma, apasionantes variantes que nos han legado una buena cantidad de obras maestras.

Quien impartirá las sesiones será José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, investigador y docente cinematográfico. Sus estudios de cine los realizó en el Centro de Estudios Audiovisuales y cursó también el Diplomado Universitario en Apreciación Cinematográfica de la Universidad Iberoamericana. Fue

colaborador de la Cineteca Nacional entre 1997 y 2018. Ha impartido clases de apreciación cinematográfica en instituciones como el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CECC Pedregal y los talleres culturales de la SHCP, entre otras. Desde 2018 es director de la Escuela de Cine y Televisión del CECC Pedregal.

Una sociedad del futuro que vive de forma apocalíptica es la protagonista del Cyberpunk. Ésta es una obsesión de la FantaCiencia que analizaremos en el curso LOS ESCENARIOS DE LA CIENCIA FICCIÓN que impartiré para la @CinetecaMexico. Informes en [email protected] pic.twitter.com/h56JzXo9vQ — José Antonio Valdés (@cinefilofreak) September 12, 2022

Costos y requisitos para el curso Los Escenarios de la Ciencia Ficción

para poder inscribirte a este curso, es necesario que envíes tu identificación oficial escaneada en formato PDF, para comprobar que eres mayor de edad, y a su vez, generar tu orden de pago. En caso de ser estudiante, académico o contar con credencial del INAPAM, también deberás adjuntarla para que se te realice el descuento correspondiente. Esto deberás enviarlo por correo electrónico al Departamento de Desarrollo Académico de la Cineteca Nacional, con copia a la Asistencia Académica ([email protected]).

El costo para entrar al curso de Los Escenarios de la Ciencia Ficción es de $2,750 pesos mexicanos, aunque si eres estudiante, maestro, INAPAM o has participado en algún otro curso impartido por la Cineteca, tienes un descuento del 10%. Lo único malo, por así decirlo, es que no aceptan pagos con tarjetas de crédito y que debes realizarlo en una sola exhibición, o sea, no hay pagos fijos para pagar poquito.

Te recomendamos que leas todo el programa de lo que se verá en el curso, así como conocer la dinámica del mismo en la página oficial de la Cineteca Nacional, o bien, descargando el PDF con dicha información. Las inscripciones están abiertas hasta agotar el cupo.