Los gestos políticos de 31 Minutos y las campañas previas al Tiny Desk
CULTURA

7 oct2025

La reciente actuación de 31 Minutos en el Tiny Desk Concert de NPR no fue solo un fenómeno musical viral; fue la última y más notoria muestra de los gestos políticos de 31 Minutos, una tradición que el popular noticiero chileno ha cultivado desde su creación. Con su humor absurdo, el show de marionetas utilizó el prestigioso escenario internacional para lanzar una aguda sátira contra las políticas migratorias de Estados Unidos.

El egocéntrico presentador, Tulio Triviño, abrió el concierto bromeando sobre sus visas de trabajo que expirarían «exactamente en 31 minutos» en Washington D.C. El momento se hizo aún más explícito con la aparición de un títere cocodrilo que simbolizaba a un agente de ICE, y con la modificación de la letra de la canción «Objeción denegada» para incluir frases como: «Alza la mano si tú eres ilegal». Al igual que en Chile, el equipo de Aplaplac demostró que su verdadero genio radica en usar personajes queridos para enfrentar temas incómodos y de poder.

gestos políticos de 31 Minutos

Campañas sociales y la defensa de la ciudadanía

El compromiso de 31 Minutos con la realidad social no es reciente. Fuera del formato de televisión regular, la productora ha canalizado su voz a través de varias campañas de servicio público, generalmente en colaboración con la agencia UNICEF y el gobierno chileno. Estas campañas se han enfocado principalmente en el bienestar y los derechos del niño, abordando crisis de manera didáctica y empática:

  • Terremoto: En un video corto publicado en redes, el equipo mostró a Tulio Triviño avergonzado de confesar que sentía miedo por los temblores. Sus compañeros, entre ellos Bodoque y Patana, le confiesan que ellos también estaban asustados. El mensaje, breve y directo, fue: «No tengas miedo de contar tus miedos».
  • COVID-19 y «Cuarentena 31»: Durante la pandemia de 2020, la miniserie educó a niños y adultos sobre el virus, la salud mental y las dificultades de la educación a distancia.
  • Tenencia responsable de mascotas: A través de cortos de una campaña titulada «Cuidado con el perro» protagonizados por el reportero Mario Hugo, se hizo un llamado a la adopción y a la responsabilidad cívica en el cuidado animal.
Estos esfuerzos demuestran que, bajo la capa de un show infantil, subyace una de las plataformas de educación social más respetadas de Latinoamérica.

La protesta de los «ojos tachados» (2019)

Si bien el Tiny Desk fue un gesto político transnacional, el momento más poderoso e íntimamente ligado a la historia chilena reciente fue el que se produjo durante el Estallido Social de 2019. En ese contexto de masivas manifestaciones contra la desigualdad, los gestos políticos de 31 Minutos se hicieron más directos y simbólicos.

Ante la brutal represión de las protestas, que resultó en cientos de manifestantes con trauma ocular severo debido al uso de balines por parte de la policía (Carabineros), el equipo de producción decidió actuar. El gesto fue simple, pero contundente. El logo oficial de 31 Minutos en sus redes sociales fue modificado para que los ojos de los títeres aparecieran con «X» rojas, simbolizando los ojos perdidos de los manifestantes.

Este acto fue una declaración de solidaridad con las víctimas y una protesta directa contra la violencia estatal que marcó el conflicto social. Al utilizar su marca y sus personajes (símbolos de infancia y confianza) para denunciar una violación a los Derechos Humanos, la productora confirmó su rol como una voz crítica dentro de la cultura chilena.

Tanto en el Tiny Desk como en la protesta de los «ojos cruzados», los gestos políticos de 31 Minutos logran su impacto al tomar temas densos—la represión o la migración—y traducirlos a un lenguaje accesible y humorístico, reafirmando que la sátira es, a menudo, la forma más efectiva de confrontar al poder.

Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

