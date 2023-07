Los más destacado del Draft de la NHL 2023 

El pasado miércoles 28 y jueves 29 de junio 23, los Nashville Predators fueron los anfitriones de uno de los más destacados Draft de la NHL en la década. Algunos equipos con más suerte como la St. Louis Blues tuvieron la fortuna de tener 3 picks en la primera Ronda. 7 equipos tuvieron 2 picks incluyendo los Black Hawks, los Red Wings, los Sharks , los Flyers, los Predators, Coyotes y los Avalanches. 9 de los 32 equipos no tuvieron pick en la primera ronda incluidos los Ottawa Senators que fue el único de esos 9 equipos que no llegó a los playoffs esta temporada.

Decidí dar una calificación cada pick para ver que equipos son ganadores y cuales no tanto en este Draft.

A – Muy buena selección.

B- Buena Selección.

C- Pudieron seleccionar algún mejor jugador.

NOTA: La calificación C no significa que el jugador no sea bueno, por ejemplo para los Minnesota Wild , seleccionaron a uno de mis jugadores favoritos con Charlie Stramel pero creo que tenían opciones con mayor talento en su pick #21. Solo el tiempo dirá como estos adolescentes se desempeñarán en los próximos años como jugadores profesionales de hockey.

Minnesota Wild

Estas fueron las 32 selecciones de la Primera Ronda del NHL Draft 2023

#1 Chicago Blackhawks Connor Bedard delantero A

#2 Anaheim Ducks Leo Carlsson delantero A

#3 Columbus Blue Jackets Adam Fantilli delantero A

#4 San Jose Sharks Will Smith delantero A

#5 Montreal Canadiens David Reinbacher defensa C

#6 Arizona Coyotes Dmitri Simashev defensa C

#7 philadephia flyers Matvei Michkov delantero A

#8 Washington Capitals Ryan Leonard delantero A

#9 Detroit Red Wings Nate Danielson delantero B

#10 St Louis Blues Dalibor Dvorsky delantero B

#11 Vancouver Canucks Tom Willander defensa B

#12 Arizona Coyotes Daniil But delantero C

#13 Buffalo Sabres Zach Benson delantero A

#14 Pittsburgh Penguins Brayden Yager delantero B

#15 Nashville Predators Matthew Wood delantero A

#16 Calgary Flames Samuel Honzek delantero B

#17 Detroit Red Wings Axel Sandin Pelikka defensa A

#18 Winnipeg Jets Colby Barlow delantero A

#19 Chicago Black Hawks Oliver Moore delantero A

#20 Seattle Kraken Eduard Sale delantero B

#21 Minnesota Wild Charlie Stramel delantero C

#22 Philadelphia Flyers Oliver Bonk defensa B

#23 New York Rangers Gabe Perreault delantero A

#24 Nashville Predators Tanner Molendyk defensa C

#25 St louis Blues Otto Stenberg delantero B

#26 San Jose Sharks Quentin Musty delantero A

#27 Colorado Avalanche Calum Ritchie delantero A

#28 Toronto Leafs Easton Cowan delantero C

#29 St louis Blues Theo Lindstein defensa B

#30 Carolina Hurricanes Bradly Nadeau delantero B

#31 Colorado Avalanche Mikhail Gulyayev defensa B

#32 Las Vegas Knights David Edstrom delantero C

De todos estos creo que 5 equipos en mi opinión fueron los que ganaron en ese draft y 3 equipos son los que perdieron la oportunidad de hacer mejores selecciones.

Equipos que ganaron con sus picks en este draft:

1. Chicago Blackhawks – Chicago tuvo 2 picks en la primer Ronda , escogieron a Connor Bedard que es una súper estrella en potencia. En su segundo pick el #19 optaron por el joven Olvier Moore es un jugador no muy alto pero muy rápido y talentoso. Es difícil argumentar que no fueron el equipo que consiguió más talento en el día 1 del draft.

2. San José Sharks – Los Sharks son uno de los equipos más débiles de la liga pero hicieron un gran trabajo en el draft al escoger a 2 jugadores. En el pick #4 los Sharks escogieron al centro Will Smith es uno de los jugadores más creativos ofensivamente, para su segunda opción optaron por el delantero canadiense Quentin Musty que se proyecta como un ala agresivo y con posibilidades de anotar.

3. Detroit Red Wings – Su Gerente General, Steve Yzerman es quizá el segundo jugador más famoso que ha jugado con los Red Wings, solo por detrás de la leyenda Gordie Howe. Yzerman, ha demostrado ser muy buen manager al saber integrar equipos ganadores como lo hizo en años previos con los Tampa Bay Lightning. La selecciones de Detroit fueron sólidas primero optaron por el centro Nate Danielson, que ha demostrado ser un buen jugador completo tanto ofensiva como defensivamente. El 2do pick justo fue uno de mis picks favoritos, al seleccionar al mejor ofensivo defensivo en este draft el sueco, Axel Sandin-Pellikka. Es muy ágil en la pista de hielo y puede convertirse en uno de los mayores goleadores de la NHL en los siguientes años.

4. Philadelphia Flyers – Los Flyers hicieron un trabajo excelente en sus picks igual que los Red Wings, de hecho es difícil escoger quien los hizo mejor. En su 7to pick Philadelphia optaron por lo que se consideraría como el robo del draft al seleccionar al ruso talentoso Matvei Michkov. Dado la inestabilidad y problemas actuales de Rusia, muchos equipos optaron por no seleccionarlo antes en el draft. Dejando la política aparte , este jugador es todo talento y tiene el potencial de convertirse en una súper estrella. En el pick #22 los Flyers seleccionaron al defensa derecho Oliver Bonk , que es un defensa muy físico.

5. Buffalo Sabres – Solo tuvieron 1 pick en la primera Ronda y aun así los seleccioné como el 5to mejor equipo del draft porque en el pick #13 optaron por el canadiense Zach Beson , quien es uno de los 5 mejores jugadores ofensivos disponibles en ese draft, lo escogieron hasta el pick 13 seguramente porque su físico no es muy imponente, es más bien un jugador pequeño físicamente.

Los equipos perdedores del draft 2023 fueron:

1. Ottawa Senators – Como lo mencioné anteriormente Ottawa fue el único equipo que no llego a los playoffs y se quedó también sin pick en la primera Ronda. Los Senators llevan 6 temporadas sin alcanzar los playoffs. Hubiesen aprovechado el draft para escoger algún joven talento que les ayudará a mejorar como equipo y romper esa sequía en los playoffs. Pero los Senators tampoco tuvieron picks en la 2da y 4ta ronda. Este equipo tiene un problema de manejo en su gerencia general y mientras no logren escoger talento nuevo difícilmente serán más competitivos y llegarán a ser un equipo de playoffs.

2. Arizona Coyotes – Los Coyotes tuvieron dos picks el lugar #6 y el #12 y no seleccionaron a los jugadores más talentosos. Escogieron en el pick 6 al ruso defensa Dimitri Simashev , lo cual sorprendió ya que al tener un pick en buena posición tenían opciones con más talento. En el pick 12 nuevamente sorprendieron con su elección , optaron por uno de los jugadores más altos en el draft Daniil But. No digo que estos dos jugadores no tengan futuro en la NHL, ciertamente lo tendrán , pero este equipo necesitaba jugadores con más habilidades o talento.

3. Montreal Canadiens – Si le preguntaran a los fanáticos de este icónico equipo de la NHL yo incluido seguramente el 80% nos quedamos sorprendidos con las selecciones este año. Escogieron al austriaco defensa, David Reinbacher. Es cierto que es uno de los mejores 3 defensas disponibles pero no es un jugador que tenga el potencial de ser súper estrella y además tenían disponibles a 3 delanteros ofensivos de primera como Zach Benson, Ryan Leonard y Matvei Mitchkov aún disponible en el pick 5 , es por eso que fue cuestionable su selección. El tiempo nos dirá si hicieron lo correcto o no.