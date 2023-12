Los Mejores Partidos de la Semana 14 en la NFL

Recap semana 13: La semana pasada fuimos testigos de un partido entre dos titanes de la NFL , San Francisco 49ers que demostraron ser de los mejores equipo en la liga al a Philadelphia y dominaron a los Eagles. Por parte de la AFC en el lugar de las semilla #1 están los Miami Dolphins que vencieron a los Washington Commanders que si bien no son un equipo fuerte, no por eso no vamos a destacar esta victoria. Lo dos partidos menos atractivos fueron el de los Chargers que ganaron a New England en su casa 6-0 y la victoria de los Falcons contra los Jets en New York.

Ahora la sorpresa la dan dos equipos de la NFC hablamos de los Rams y GB Packers tan es así que ya están en la conversación de los playoffs. Con 5 juegos antes de que termine la temporada con excepción de los Commanders y los Cardinals que están en su semana de descanso, se están calentando las cosas para varios equipos.

En la AFC Miami está empatado con los Ravens por el primer lugar , los Jaguars y Chiefs están solo un juego atrás. Hay una batalla por 3 lugares del Wild Card y entre los que buscan un lugar ahí están los Colts, Texans, Browns y los Steelers. Por su parte los Bills, Benglas y Broncos pueden sorprender y con ayuda de otros equipos lograr ese lugar por el Wild Card , solo están a un juego así es que es aún posible.

En la NFC , los Eagles aún son los líderes a pesar de perder contra los 49ers el fin de semana pasado, si Philadelphia pierde contra los Cowboys este fin de semana eso cambiaría el panorama de los playoffs perderían la Semilla No.1 en la NFC y estarían empatados con Dallas en su División. En la NFC Oeste y la NFC Norte las cosas están más claras, en la Oeste los 49ers son líderes por 3 juegos de diferencia y en la Norte los Lions también son líderes con 3 juegos de diferencia. La patética NFC Sur tiene a la cabeza a los Falcons líderes por 1 juego de diferencia con un récord 6-6 , si Tampa Bay pierde este fin de semana y los Saints ganan a los Panthers , estarían 3 equipos empatados por esa División.

En cuanto a las Wild Cards o Comodines , lo Cowboys son el único equipo que lo tiene asegurado aunque tienen más aspiraciones como ganarle a los Eagles en su División. Otros equipos candidatos a Wild Card son los Vikings, Packers, Rams y Seahawks. Los Saints y los Bucs aún tiene algo de vida y quizá por su División la NFC Sur sea más fácil para alguno de ellos alcanzar a Atlanta y lograr un lugar en los playoffs.

Esta semana descansan: Arizona y Washington

La semana pasada atinamos a las apuestas sugeridas 3-0 y tenemos un récord 8-5.

Las Mejores apuestas de la semana son:

Cobertura de puntos

1. Browns -3.0

2. Dolphins -13.5

3. Packers -6.5

A ganar

1. Steelers

2. Browns

3. Packers

Jueves 7 de diciembre 2023

New England patriots (2-10) @ Pittsburgh Steelers (7-5) – Steelers -5.5

El QB de los Steelers Kenny Pickett no jugará esta partido por una lesión que tuvo la semana pasada, entrará el veterano backup Mitch Trubisky. Los Patriots perdieron la semana pasada en su partido contra los Chargers cuya defensa fue bastante promedio. Los Steelers también perdieron su partido contra Arizona por una amplia diferencia de puntos, por lo regular equipos que pierden por una diferencia alta, a la semana siguiente hacen un mejor esfuerzo ofensivo en este caso la defensa de Pittsburgh es mejor y seguramente ganarán el partido aunque recordemos que en su partido contra Arizona no lograron cubrir la diferencia de puntos, por tanto los Patritos podrán cubir ya que quizá los Steelers ganen por 3 o 4 puntos no más.

Pick: Steelers a ganar y Patritots a cubrir puntos.

Domingo 10 de diciembre 2023

Tampa Bay Buccaneers (5-7) @ Atlanta Falcons (6-6) – Falcons -2.5

Este es un juego divisional de dos equipos que no merecen en verdad un lugar en los playoffs su temporada ha sido mediocre el ganador de la división será el que anfitrión del juego de playoff. Atlanta es bueno por lo regular al jugar en casa, podría mejorar y quedarse con la división. Tampa Bay ya sorpendido como visitante, con un récord 5-1 ATS. La defensa de los Bucs tiene jugadores lesionados y eso afectará este juego. La clave aquí es del lado de los Falcons si logran correr la pelota ofensivamente contra la defensiva de los Bucs. Creo que los Bucs buscarán a toda costa ganar este partido para alcanzar a los Falcons en la contienda por esta débil división aunque dudo que cubran los puntos.

Pick: Bucs a ganar y Falcons a cubrir puntos.

Detroit Lions (9-3) @ Chicago Bears (4-8) – Lions -3.5

Se supondría que la cobertura de puntos debería ser mayor para este partido. Pero no es así creo que es por 3 motivos: Los Bears vienen de semana de descanso antes vencieron a los Vikings en Minnesota en un MNF, segunda los Lions juegan mejor en estadios cerrados donde el clima no es un factor y el 3er motivo es que es un juego divisional. Este partido seguramente lo ganaran los Lions y cubrirán los puntos si es que quieren contender por un lugar en los playoffs.

Pick: Lions a ganar y cubrir puntos.

Indianapolis Colts (7-5) @ Cincinnati Bengals (6-6) – Colts -1.5

Los Bengals nos dieron un espectacular partido el lunes por la noche contra los Jaguars, en el que ganaron los Bengals en tiempo extra con su QB backup Jake Browning. Ambos equipos en este partido están a la caza de de los playoffs, Indianapolis ha sido una de las sopresas de temporada. Los Colts ganaron un juego muy cerrado la semana pasada contra Tennessee. Este juego será duro y quizá se defina con un gol de campo en el 4to Cuarto. Espero que el equipo en casa se inspire, gane y cubra los puntos en este partido con el apoyo de sus fanáticos.

Pick: Bengals a ganar y cubrir puntos.

Jacksonville Jaguars (8-4) @ Cleveland Browns (7-5) – Browns -3.0

Los Jags no solo perdieron el pasado lunes por la noche, también se lesionó su QB Trevor Lawrence que parece que tuvo una lesión seria que lo dejará fuera por un serie de partidos. Los Browns perdieron a su QB por el resto de la temporada DeShaun Watson, será interesante ver cómo responden los QB de ambos equipos , el partido será en Cleveland y el juego no será fácil. Dadas las variables en este juego y al hecho de que la defensa de los Browns es muy buena en casa creo que pueden ganar este juego y cubrir los puntos.

Pick: Browns a ganar y cubrir puntos.

Carolina panthers (1-11) @ New Orleans Saints (5-7) – Saints -4.5

Los Panthers lograron cubrir una diferencia parecida cuando jugaron contra Tampa Bay la semana pasada, pero perdieron el juego. Los Saints perdieron sus dos últimos juego y ahora están al borde de perder sus esperanzas por los playoffs. Espero que New Orleans de su mejor juego esta semana ya que tienen un oponente débil que no le va bien a la ofensiva. New Orleans tiene un récord 0-5 ATS en casa y 2-9-1 ATS en la temporada. Aquí el X Factor será si Jameis Winston comienza como QB de los Saints, este partido lo pueden ganar los Saints y cubrir los puntos.

Pick: Saints a ganar y cubrir puntos.

Houston Texans (7-5) @ New York Jets (4-8) – Texans -3.5

Ambos equipos vienen de partidos perdidos la semana pasada pero los Texans están aún a la caza de su lugar en los playoffs, los Jets no son un buen equipo y lo han demostrado en sus últimos 5 partidos. Su QB Zach Wilson, no está a la altura y lo han sentado por tal motivo, el otro backup Tim Boyle por el mismo camino que Wilson no saben dirigir a la ofensiva. De parte de los Texans el QB CJ Stroud ha tenidoun desempeño espectacular 7 partidos ganados son prueba de ellos. Este juego lo puede ganar Houston sin problema pero quizá sopresivamente sea de bajo marcador. Se que en los últimos partidos la defensa de los Jets no ha estado a la altura, pero podemos darle el beneficio de la duda por esta vez.

Pick: Houston a ganar y Jets a cubrir puntos.

Los Angeles Rams (6-6) @ Baltimore Ravens (9-3) – Ravens -7.5

Los Ravens vienen de su semana de descanso y jugarán en casa donde juegan bien esta temporada. Los Rams vienen mejorando semana tras semana y se merecerían su lugar en los playoffs.Pero en este duelo, los Rams han vencido a equipos promedio como los Cardinals, Browns y los Seahawks , los Ravens están a otro nivel. Este juego lo pueden ganar los Ravens pero los Rams creo que pueden cubrir los puntos son el tipo de equipo que justo al final tiene la ofensiva en pases que puede anotar un TD de último momento incluso si van abajo por 10-12 puntos.

Pick : Ravens a ganar y Rams a cubrir puntos.

Minnesota Vikings (6-6) @ Las Vegas raiders (5-7) – Vikings -3.0

Ambos equipos vienen de semana de descanso y los Vikings tendrán de regreso a un jugador clave Justin Jefferson que será una arma importante ya que están en la caza de un lugar en los playoffs, el problema con Minnesota es que su QB backup Josh Dobbs ha estado terrible en las últimas semanas. Los Raiders empezaron muy mal la temporada y han mejorado desde que cambiaron a su entrenador. Es un difícil de predecir pero me iría por el equipo que juegan en casa los Raiders, para ganar y cubrir puntos.

Pick : Raiders a ganar y cubrir puntos.

Seattle Seahawks (6-6) @ San Francisco 49ers (9-3) – 49ers -10.5

Los Seahawks perdieron su partido el jueves por la noche contra Dallas, por su lado los 49ers demostraron que son los bullies de la NFL fueron a Philadelphia y le ganaron a los Eagles en su casa. San Francisco irá por este partido con todo saben que si ganan este partido y los Eagles pierden contra los Cowboys se quedan como la Semilla #1 en la NFC con el control de su destino y a la par aurrinarían las esperanzas de ver a Seattle en los playoffs. Son muchos puntos la cobertura pero San Francisco puede con eso y más, por tanto lo tomaría ganar y cubrir.

Pick. 49ers a ganar y cubrir.

Buffalo Bills (6-6) @ Kansas City Chiefs (8-4) – Chiefs -1.5

Buffalo viene de su semana de descanso después de un juego en tiempo extra en el cual perdió contra los Eagles hace dos semanas, los escogería a ganar para este juego deben tener la suficiente motivación y determinación para vencer a sus rivales de la AFC los Chiefs, el único problema es que Kansas City también viene de perder un partido contra Green Bay. Ambos querrán ganar este partido además de que ahora con el triunfo de Miami la semana pasada, tenemos a Kansas perdiendo su lugar como Semilla #1 en la AFC. El coach de los Chiefs Andy Reid es un genio para regresar de partidos perdidas y tiene el equipo con el cual hacerlo, se que Patrick Mahomes no tienen las armas ofensivas necesarias pero Travis Kelce es un jugador de élite que puede conectar los pases que le lance su QB así mismo la ofensiva de KC ha estado a la altura en momentos en que se le necesita por tanto los Chiefs pueden ganar y cubrir puntos.

Pick: Kansas City a ganar y cubrir puntos.

Denver Broncos (6-6) @ Los Angeles Chargers (5-7) – Chargers -3.0

Es difícil de creer pero ambos equipos aún están en la lucha por un lugar en los playoffs, ganar este juego les ayudaría, el equipo que pierda prácticamente estaría fuera de los playoffs. Los Broncos ganaron 5 juegos consecutivos , apenas la semana pasada perdieron contra los Texans, mientras que los Chargers ganaron 6-0 a los Patriots ambas ofensivas fueron terribles. Basado en el comportamiento de ambos equipos me gusta Denver pero creo que la ofensiva de los Angeles podría ganar este partido y pasar con sus pases por encima de la defensa de Denver. Creo que Justin Herbert estará de vuelta es su oportunidad para ganar y cubrir puntos.

Pick: Chargers a ganar y cubrir puntos.

Domingo 10 de diciembre por la Noche

Philadelphia Eagles (10-2) @ Dallas Cowboys (9-3) – Cowboys -3.5

Este es el juego de la Semana 14 se enfrentan dos equipos de la NFC Este rivales divisionales. Lo que está en juego para los Cowboys es la División si los Eagles ganan este juego se quedan con la división . Dallas viene de un gran regreso en su partido contra los Seahawks pero su defensiva fue expuesta en este partido, Philadelphia también mostro sus debilidades en su partido contra San Francisco. Los Eagles llegarán furiosos a este partido buscando el triunfo a toda costa después de ser humillados por SF y quizá también fue una llamada de atención a mejorar ese último partido. Dallas tiene un récord 5-1 ATS cobertura de puntos en casa esta temporada son un equipo duro de vencer. Creo que los Cowboys pueden ganar este juego por un gol de campo casi al final, lo que significa que los Eagles pueden cubrir.

Pick: Cowboys a ganar , Eagles a cubrir puntos.

Lunes 11 de diciembre por la Noche

Tennessee Titans (4-8) @ Miami Dolphins (9-3) – Dolphins -13.0

Este juego es el que tiene la diferencia de puntos más alta, los Titans no han ganado en sus últimos 6 partidos como visitantes , Miami tiene un 5-0 perfecto en partidos en casa, para hacer las cosas peor para los Titans su RB Derrick Henry está lesionado y no jugará. Los Dolphins deberán de ganar este partido sin problema y si creo que podrán cubrir la diferencia de puntos.

Pick: Miami a ganar y cubrir

Green Bay Packers (6-6) @ New York Giants (4-8) – Packers -6.5

Este es el segundo partido de lunes por la noches GB llega a New York a enfrentar a los Giants. Jordan Love QB de los Packers realmente le ha dado vuelta a la temporada y esto ha motivado al resto del equipo inlcuyendo la defensiva está jugando mejor. Los Packers está a la caza de un lugar en los playoffs así es que buscarán ganar a toda costa este partido. Tomaría a GB a ganar y cubrir los puntos ganando por un TD o más.

Pick: Green Bay a ganar y cubrir puntos.

Record a semana 13

Mejores apuestas a cobertura de puntos : 28-11

A ganar: 130-65

Cobertura de puntos: 102-89-4