LOS ROMPECABEZAS DE DAVID BOWIE YA ESTÁN DISPONIBLES

Ya están disponibles los nuevos rompecabezas de David Bowie. Zee Productions ya tiene lista la más reciente colección de puzzles con las icónicas portadas del músico británico.

Han adelantado que la recopilación de estas portadas de David Bowie, estará conformada por 6 de sus portadas. Con un tamaño aproximado al de un vinilo.

Las portadas confirmadas son: Aladdin Sane, Heroes y Hunky Doryestarán, las cuales estarán disponibles para su venta a partir del próximo 9 de octubre.

Como bien recordaremos, ya se había anunciado anteriormente otra colección del músico, con portadas como The Rise and Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars, Tonight y Never Let Me Down. De las que se tienen buenas noticias, pues su lanzamiento oficial será el próximo 4 de septiembre.

Ahora sí, que los fans de hueso colorado del gran David Bowie, podrán tener en sus manos sus discos favoritos (o mejor dicho las portadas), convertidos en rompecabezas de 500 piezas, impresos en un tablero de alta calidad.