La marca Nike se ha caracterizado desde sus inicios por su constante innovación en el ámbito deportivo y también de la moda. Los diseños de sus tenis son originales, sumamente atractivos, vanguardistas, pero sobre todo símbolo de comodidad y estética.

Los tenis clásicos favoritos de Nike se han posicionado en el imaginario colectivo, a la vez de haberse ganado el corazón de los amantes de las zapatillas.

Son tenis aptos para todo tipo de actividades, desde caminar plácidamente, hasta enfrentar algún reto de deporte extremo. Son idóneos para completar el outfit de cualquier evento social, desde algo casual hasta una gala. Llegaron para quedarse, puesto que han estado presentes durante todo el siglo XX y continúan, más que vigentes, como imprescindibles del siglo XXI.

Sus diseños han generado controversia, en algunos casos han sido vetados, y en otros, son retomados de su idea original para ser rediseñados o adaptados al contexto de cada época. Han marcado tendencia, han sido y son usados, representados y promovidos por personalidades de la música y el deporte. Ahora son los fanáticos de los sneackers quienes presumen y ofrecen sus opiniones respecto al calzado de la marca. Son parte indiscutible de la moda, elementos clave de muchos episodios del paso del tiempo.

Aquí te dejamos un top de los tenis clásicos favoritos de Nike. Aquellos icónicos que revolucionaron la historia.

Nike Blazer

Diseñados para el baloncesto y vestidos por los Portland Trade Blazers, el equipo representativo de la ciudad de nacimiento del fundador de Nike, Phil Knight. Fueron puestos a la venta en 1973. Zapatillas icónicas de George Gervin de los San Antonio Spurs, mejor conocido como “The Iceman”.

Han reducido su número de fanáticos, debido a que se les ha tomado más gusto a otros modelos de la marca, pero sin lugar a dudas son de los tenis clásicos favoritos de Nike. Tanto así que su producción no para. Y es que su estilo original con lengüeta de nylon acolchonada, es un sello distintivo por sobre los demás calzados.

Nike Air Force 1

Pensados y creados en un blanco original impecable. Se trata de uno de los tenis clásicos favoritos de Nike que se ha mantenido a la cabeza de las ventas, desde su lanzamiento en 1982. Jugadores como Moses Malone, Bobby Jones, Michael Cooper y Jamal Wilkes, los han portado en la duela del basketball. Fueron diseñados por Bruce Kilgore, quien se inspiró en el avión presidencial estadounidense: el Air Force One.

Su sencillo pero versátil diseño los llevó a ser usados fuera de la cancha. Se cuenta que en las calles de Harlem los dealers eran ubicados por sus relucientes Nike Air Force 1 . Se pensó en retirarlos del mercado, pero una tienda en Baltimore los mantuvo con vida, hasta que en 2005 se consolidaron como un ícono del streetwear. Identificados en los atuendos de artistas como Jorja Smith, Kendall Jenner, 50 Cent y Dr. Dre.

Air Jordan

Son considerados como el par de tenis clásicos favoritos de Nike que dio inicio a la era de las zapatillas mágicas. Desde sus inicios fueron muy controversiales, debido a que Michael Jordan, de quien se tomó el nombre, no quería firmar un contrato con la marca, pues se decía prefería a Adidas o Converse. Se cuenta que gracias a las recomendaciones de su madre, quien probablemente quería sus propios Air Jordan, la estrella del baloncesto aceptó y se echó al bolsillo 250 millones de dólares.

El diseño original diseñado por Peter Moore en 1985, era rojo con negro. La NBA vetó su uso, porque no cumplían con las reglas establecidas para el basketball. Vistosos, atractivos pero según las autoridades del deporte, poco útiles para el juego. Sin embargo Nike logró a través de una exitosa campaña de baneo, incrementar la demanda, y por ende, el valor de las zapatillas.

Nike Dunk

Surgidos en 1985 como un modelo exclusivo para el basketball estudiantil, también de la mente creativa de Peter Moore. El slogan Be True To Your School, y los colores de las universidades semilleras de los grandes talentos del momento, como la de Georgetown, Michigan, Kentucky y Iowa, lograron que se volvieran parte de las aulas. Convirtiéndose así en parte especial de la moda universitaria.

A mediados de los 90 la comunidad skate incrementaba aceleradamente en los Estados Unidos, los distintivos de los patinadores se volverían los herederos de los Air Jordan, los grandiosos Nike Dunk. Por su durabilidad y agarre a la tabla se volverían entrañables, y unos de los tenis clásicos favoritos de Nike.

Nike Air Max

El diseñador Tinker Hatfield llegó a trabajar a Nike en 1981 para modificar las instalaciones de las tiendas de todo Estados Unidos. Se trataba de un momento oscuro para la marca, que se veía rebasada por otras que se encontraban innovando más y mejor.

Cuando Hatfield regresó de un viaje a París, en el que visitó el centro cultural Georges Pompidou, su perspectiva sobre lo que debería ser el calzado, con la exposición y la transparencia como elementos clave, derivó en el diseño de los Air Max. Parte de los tenis clásicos favoritos de Nike, innovadores por completo. Con cámara de aire incluida y expuesta, así como el talón como amortiguador, rompieron todas las ventas en 1987.

Nike Cortez

La elección del nombre fue porque sus diseñadores consideraron que el conquistador Cortéz, se sobrepuso a los aztecas. Nombre que la marca Adidas había puesto al calzado promocionado para los juegos olímpicos de 1968 en México. En 1980 Elton John los exhibió en un concierto en el que dedicó la primera canción a sus «amigos» de Nike’. En ese momento colocó un pie encima del piano y mostró al mundo de la música sus nuevas zapatillas Nike Cortez.

Aunque su lugar en la memoria colectiva tiene más que ver con la aparición en la película «Forrest Gump», protagonizada por Tom Hanks. Sobresalientes relucen en una de las escenas más famosas de la historia del cine. Los Cortez, tenis clásicos favoritos de Nike, le permitieron a Forrest correr por todo Estados Unidos durante tres años.

Nike Air More Uptempo

Diseñados por Wilson Smith son recordados por tener en gran tamaño las letras A I R en el costado de la zapatilla. Ofrecían buena amortiguación en la cancha de basketball, por esa razón el jugador Scotie Pippen las usó como predilectas. Aparecieron también, alcanzando mayor fama, en la película protagonizada por Brendan Frassier, George de la Selva, de 1997.

En la actualidad son de los tenis clásicos favoritos de Nike que complementan el outfit de quien gusta del baloncesto, o de portar un calzado tosco, grande y sobresaliente. Considerados exagerados, grandes, llamativos, causaron polémica. De esa controversia que termina confiriendo popularidad, y en muchos casos, como el de estas zapatillas, constantes renacimientos.

