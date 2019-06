EL ÁLBUM LOST MILES DAVIS, RUBBERBAND SALDRÁ EN SEPTIEMBRE

Un álbum inédito de Miles Davis llamado Rubberband verá la luz a finales de este año, el LP de 11 canciones se grabó en 1985. Los orígenes de Rubberband se remontan a mediados de la década de 1980 después de la salida de Davis de Columbia Records. En octubre de 1985, ingresó a los Estudios Ameraycan de Los Ángeles con los productores Randy Hall y Zane Giles.

Como parte de un comunicado de prensa, «la dirección musical que Davis estaba tomando durante las sesiones marcó un cambio radical, con la inclusión de funk y soul grooves [y] con planes de presentar a los vocalistas invitados Al Jarreau y Chaka Khan«. Finalmente, el álbum fue se dejó de lado y Davis pasó a grabar Tutu, que fue lanzado en 1986.

Ahora, después de 30 años, Rhino Records está listo para darle a Rubberband su propio lanzamiento. El álbum fue completado recientemente por los productores originales Hall y Giles junto con el sobrino de Davis, Vince Wilburn, Jr., quien tocó la batería en las sesiones originales del álbum en 1985-86. Entre los colaboradores adicionales se incluyeron Ledisi y Lalah Hathaway.

Rubberband de Miles Davis se presentó previamente a principios de este año mediante un EP de cuatro canciones lanzado para Record Store Day. El conjunto completo de 11 canciones estará disponible en tres formatos digital, en CD y en doble vinilo a partir del 6 de septiembre. Escucha la canción de apertura, «Rubberband of Life», y algunas variaciones diferentes a continuación. Además, echa un vistazo a las ilustraciones del álbum, que es una pintura original de Davis.

Rubberband Artwork:

Rubberband Tracklist:

01. Rubberband Of Life (feat. Ledisi)

02. This Is It

03. Paradise

04. So Emotional (feat. Lalah Hathaway)

05. Give It Up

06. Maze

07. Carnival Time

08. I Love What We Make Together (feat. Randy Hall)

09. See I See

10. Echoes In Time/The Wrinkle

11. Rubberband

