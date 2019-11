Encontraron una docena de canciones inéditas que Lou Reed grabó para Andy Warhol en una cinta de casete que fueron grabadas en el año 1975. Judith Peraino, profesora de música de la Universidad de Cornell fue quién descubrió estas grabaciones que son como un tesoro para sus seguidores. Peraino investigaba en los archivos del museo de Warhol en Pittsburgh.

Las canciones descubiertas se encuentran en una cara de la cinta, ‘Philosophy Songs’ están basadas en el libro The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again). En el otro lado del casete hay grabaciones en vivo de los conciertos de Lou Reed durante 1975.

«Suenan como si las hubiera grabado en su apartamento con un micrófono, solo con voz y la guitarra acústica» Judith Peraino

La profesora de la Universidad de Cornell reveló que su reacción al descubrir el casete fue una especie de incertidumbre e incredulidad. Uno de los trabajadores del museo fue el que advirtió a Judith Peraino había descubierto un álbum totalmente inédito, al saber esto fue cuando realmente se emociono.