«LOVE IS SELFISH»: JACK WHITE ESTRENA NUEVO SENCILLO Y CONFIRMA DOS DISCOS ESTE 2022

Jack White finalmente lanza «Love Is Selfish», su nuevo sencillo el cual marca el camino para su tan esperado álbum Entering Heaven Alive. Como bien recordaremos el músico no ha lanzado un disco en solitario desde Boarding House Reach en 2018. Por eso es la emoción y el hype están a tope con sus fanáticos alrededor del mundo, ya que además Jack confirmó el lanzamiento de dos discos para este 2022; y cada uno de ellos con un enfoque y un sonido muy distinto.

El primer álbum será Fear Of The Dawn, con fecha de estreno para el próximo 8 de abril. Se trata de un disco que hará muy felices a los fans arraigados a la época más oldie de White Stripes y del que ya tuvimos un preview con «Taking Me Back» en octubre del año pasado. Su segundo álbum lleva por nombre Entering Heaven Alive, y verá la luz el 22 de julio. Donde veremos a un White en un modo mucho más sutil, con melodías tranquilas, una guitarra acústica perfecta, que es lo que nos muestra con este reciente sencillo.

Esto significa que Jack White se la está jugando, el músico está decidido a entregar calidad a sus seguidores y está listo para lucir las facetas más fuertes que tiene como artista.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

«Love Is Selfish», también cuenta con un videoclip oficial, donde un radiante Jack con cabello azul se encuentra inmerso en un limbo tocando su guitarra en un pequeño bar. Tu tendrás que darle tu interpretación al significado del video.

Las últimas noticias sobre Jack White fueron sobre la apertura de su compañía discográfica Third Man Records en Londres el otoño pasado. Para el 2022 se viene un futuro muy prometedor, ya que White realizará una gira por los Estados Unidos esta primavera antes de viajar a Europa en junio y julio.