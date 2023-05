Luchas Vs. Rock: Un día de las madres diferente

El pasado 06 de mayo se llevó a cabo “Luchas Vs. Rock”, un evento gratuito organizado por Cesar Pizarro, vecino del municipio de Chimalhuacán, para celebrar a las madres de una forma poco convencional.

Se realiza desde hace 10 años con motivo del 10 de mayo y reúne grupos musicales, luchas, actividades para niños y grandes (con motivo del 30 de abril), comida, etc.

Este año contó con la participación de “Sonora la Jauría”, “Holocausto”, “Smoke”, “Rey King” y la actuación estelar de Francisco Amaya y su “Síndrome del Punk” quienes comenzaron a tocar en punto de las 21:00 hrs, presentando su disco “Los demonios de la pandemia”. También contó con la exposición grafica “43 Años de Punk rock” y venta de mercancía oficial de la banda.

Anguemon y Mr Tanque Vs Rey Eclipse y Jabalí Jr. como lucha estelar le dieron la bienvenida al evento pugilístico, en la lucha femenil Celia Vs Six Crue. También hubo una lucha especial de nuevos talentos con Yokai y Dartanan Jr. vs. Stronger Ball y Cruz Sagrada. Las luchas fueron amenizadas por sonido “Combo” y contó con una pasarela de body paint.

El evento contó con la participación de bandas tanto de ska como de rock y punk apto para todo público desde las 15:00 hrs y hasta cerca de las 02:00 hrs. Así como exposiciones de fotografía y body paint con artistas y modelos locales, pues se festeja a las nuevas generaciones de la resistencia musical así como a las mamás que se están encargando de criarlas.

El evento «Luchas vs. rock» es gratuito desde su primera edición en el año 2013, quienes participan deciden poner su granito de arena para llevarles un festejo diferente a aquellas mamás de la resistencia.