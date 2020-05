LUCYBELL ESTRENA LA VERSIÓN ACÚSTICA DE «CARNAVAL»

Lucybell presenta el segundo adelanto de lo su disco acústico Mil Caminos.

Hace un par de semanas, el trío chileno Lucybell compartió la noticia de la edición de un nuevo disco acústico y con invitados especiales. Después de algunos días de espera, llega la reversión de su éxito de 1996 «Carnaval».

Esta nueva versión cuenta con la colaboración de la también chilena Consuelo Schuster, quien se ha confesado fiel seguidora dela agrupación.

«soy admiradora de la banda. Me pareció muy especial ser parte de este momento y grabar Carnaval, que es de las canciones de Lucybell que más me gustan. Ha sido muy bonito. Al cantarla me emocioné mucho y me ha llevado a recuerdos y lugares donde hay sentimientos muy profundos».

Mil Caminos, será un disco lleno de colaboraciones. Su primer sencillo «Milagro» esta hecho junto a Beto Cuevas.

Por su parte la producción de este nuevo material cuenta con la participación de Cuti Aste y fue grabado en Estudios del Sur en noviembre de 2019 en la producción también se encuentra Barry Sage, quien ha trabajado con algunas leyendas de la música como: Rolling Stones, New Order y el genio del los sintetizadores Brian Eno. La masterización estuvo a cargo de Dave Collins en Los Angeles.

El estreno del disco llegará en el segundo semestre del año, la banda ya tenía planeada un gira corta por algunos países de latinoamerica, que ha sido cancelada debido a la pandemia por el nuevo COVID-19.

Los conciertos por streaming han sido la solución temporal a la suspensión de los shows en vivo, sin embargo la banda aún no ha publicado nada al respecto.