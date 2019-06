EL ICÓNICO DAVID LYNCH SERÁ RECONOCIDO EN LOS GOVERNORS AWARDS 2019

El diario El País publicó que el próximo 27 de octubre de este año, el reconocido director David Lynch, junto a otras celebridades como Geena Davis, Lina Wertmüller y Wes Studi, recibirán sus respectivos reconocimientos por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) en el Hollywood & Highland Center en Los Ángeles.

John Bailey, presidente de la academia, señaló que los Governors Awards:

“reconocen a las personas que se han dedicado a una vida de logros artísticos y han aportado con contribuciones sobresalientes a nuestra industria y más allá”.

Sin embargo, al voltear a ver la trayectoria de Lynch, con películas tan emblemáticas para la industria del cine como: The Elephant Man, Blue Velvet o Mulholland Drive; parece increíble cómo es que este director no había recibido ningún óscar a pesar de anteriores nominaciones. Pero sabemos que esto no es nuevo, Irgman Bergman también es uno de «los otros» olvidados por la academia.

Lynch se ha posicionado como un creador, que desde su núcleo familiar, se ha interesado por las fragilidades y vulnerabilidades que existen en el ser humano. Sus obras exploran simbolismos atravesados por contextos y son conceptualizados de formas experimentales o surrealistas, que pueden provocar aires siniestros y que provienen de la parte más oscura del ser humano.

