LA NOCHE NO PARA: M3M3M3 PRESENTA SU EP DEBUT

Es verdad, no podemos salir a bailar, pero eso no debe de ser pretexto para no disfrutar de unos buenos beats electrónicos. Afortunadamente, el hecho de que las fiestas pararan solo incrementó la música hecha por los productores de los distintos subgéneros. Uno de estos productores es M3M3M3, un joven que lleva ochos años gestando el que ahorita podemos presentar como su material debut: Tres Eme Tres.

Este EP cuenta con cuatro tracks en los que se muestran las claras influencias de M3M3M3, desde Daft Punk hasta Fisher, o sea que navega por el género a través de varios estilos desde el house hasta el techno.

Aunque la vida nos tiene encerrados, este disco es perfecto para salir a hacer ejercicio o despejarte después de una semana de trabajo a full.

Tres Eme Tres cuenta con la colaboración de Ptomlo, productor originario de Celaya y con el cual M3M3M3 coincidió en el mundo de la publicidad. “organic techno gluten free no gmo” es el tema que resulta de esta unión, la cual fue compuesta en una tarde de viernes entre botellas y porros.

