Los fanáticos de Mac Miller tienen motivos para celebrar: a 10 años de la salida del Mixtape K.I.D.S (Kicking incredible dope shit) hoy se encuentra en todas las plataformas digitales acompañado también por el video de Don’t Mind If I Do en una nueva versión HD en youtube.

Este Mixtape fue lanzado en el año 2010 por el sello independiente Rostrum Records e incluye los éxitos que lo hicieron llegar a las masas como lo son Nike on my feet y Kool Aid & Frozen Pizza.

El álbum se caracteriza por arrolladores beats de hip hop old school que lo ayudaron a demostrar toda su destreza y habilidad en las rimas.Si bien, no fue el primer album, con seguridad fue el que lo catapulto y dio a conocer su flow habilidoso, a sus cortos 18 años.

El Mix tape tiene muchas historias para ser recordado. Por ejemplo, fue el álbum que alejo a Mac de que injustamente lo colocaran dentro del movimiento Frat Rap. También por hacerse ganar el respeto de sus mayores gracias al uso de beats como The World is yours y Hi 2 da game.

Justamente el uso de Hi 2 da game lo llevo a un juicio por 10 millones de dólares que le reclamo su autor, Lord Finesse. Aunque luego seria arreglado extrajudicialmente por una suma no revelada. La cinta sirvió como impulso para su primer gira,donde vendió todos sus boletos.

Aprovecha para escuchar al talentoso difunto rapero de Pittsburgh en este mixtape que fue su primer paso hacia el superestrellato.