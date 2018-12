El libro, una secuela a la del año pasado, Mad About Trump: una mirada brillante a nuestro presidente descerebrado, reúne más de las mejores caricaturas del presidente número 45 sacadas de la satírica revista.

La portada en tecnicolor de Mark Frederickson, tomada de un anuncio de Coppertone en la década de 1960, revela a Trump en la playa aferrándose obstinadamente con sus dientes a la parte trasera del traje de baño del presidente rusoVladimir Putin. Debajo de la línea de bronceado de Putin se ve un tatuaje de la mascota de la revista Mad, Alfred E. Neuman, quien no parece estar preocupado. La portada promete “humor soleado para el clima tormentoso”.

El libro contará con parodias favoritas de los lectores, incluidos las de Al Jaffee, Tom Richmond y Gideon Kendall, que se enfrentan a la “caza de brujas”; el esquema de “fuerza espacial” de Trump y al líder norcoreano Kim Jong Un, al que Trump apodó “hombre cohete”.

Donald Trump has committed to a $750 billion defense budget. We assume he’s talking about his legal defense!

— MAD Magazine (@MADmagazine) December 11, 2018