¡MAD! LA REVISTA NOS LLENA DE NOSTALGIA CON SU ADIÓS

Quién no se va acordar de las imágenes satíricas con más humor sobre los programas televisivos «gringos» más vistos. Aquella revista que dio inicio con los comics en los 50’s para posteriormente convertirse en formato magazine. Así es, hablamos de MAD que probablemente dejará de publicar nuevas ediciones este año.

Fundada por William M. Gaines en 1952, MAD hoy cuenta con una trayectoria de 67 años y en este periodo de tiempo ha pasado por varios cambios. Según los post de los caricaturistas Evan Dorkin y David DeGrand en Twitter, mencionan que recibieron correos electrónicos donde se les informó el fin de publicación, lo que ocurrirá a finales de este año.

«Adiós, MAD Magazine. De joven, era un gran fan de la era de los 70, redescubrí los cómics de los 50 como un viejo nerd, de alguna manera me convertí en colaborador (a menudo trabajando con Sarah Dyer) durante la última década».

Por otra parte, Dan Tefler había anunciado que ya no será editor en jefe de la revista. Sin embargo, MAD magazine no se ha pronunciado, por ahora CBR dice que la revista no lanzarán nuevos números y se reimprimirán versiones anteriores para cumplir con las suscripciones.

En septiembre del 2018 la revista fue comprada por Marc Benioff en conjunto con otras revistas de la familia de Time Inc., separándose después de una larga trayectoria de años con DC Comics, para aquedar con la compañía Meredith Corporation.

