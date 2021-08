MADONNA RELANZARÁ TODO SU MATERIAL DISCOGRÁFICO

Corría el año de 1958 cuando nació Madonna Louise Ciccone, mejor conocida en el ambiente musical y el mundo simplemente como Madonna y hoy, con motivo de su cumpleaños número 63, se ha dado a conocer que toda su discografía será relanzada por Warner Music Group.

Madonna es la superestrella más vendida de la música pop, por algo la llaman la reina del pop, y plantó las bases para las canciones y vestuarios estrafalarios que hemos visto en artistas como Britney Spears, Cristina Aguilera o Lady Gaga. Basta decir que durante casi cuatro décadas de carrera ha logrado vender más de 300 millones de discos, y temas como “Material Girl” o “Like A Virgin” son de los más escuchados en todo el globo, además de la siempre controversia que rodea a las canciones y videos referentes.

Este relanzamiento con Warner significa el regreso de Madonna con el sello que dio a conocer su primer single titulado “Everybody”. Además, se une a la lista de artistas que llegan a un acuerdo con la disquera, donde David Guetta, Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars han cosechado grandes éxitos, tanto musical como financieramente hablando. Este acuerdo queda perfecto para que en el 2022 se celebren los 40 años de que Madonna ingresó a la industria musical.

«Han sido unos socios increíbles y estoy encantada de embarcarme en este próximo capítulo con ellos para celebrar mi catálogo de los últimos 40 años».

Madonna ha cosechado a lo largo de su carrera 7 premios Grammy, su álbumes más conocidos son Ray of Light, True Blue, Like a Virgin y Confessions on a Dance Floor. Pero la originaria de Michigan también ha incursionado en el cine, actuando en películas como Evita, A League of Their Own, y Die Another Day, de la cual también realizó el tema principal. Su documental, Madame X, está previsto a estrenarse el próximo 8 de octubre.

