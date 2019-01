MALDITA VECINDAD LANZARÁ DISCOS Y DOCUMENTAL POR SUS 30 AÑOS

Como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria artística, los cronistas de la Ciudad, la Maldita Vecindad lanzarán una nueva edición de “El circo”, además filmarán un documental, escribirán un libro y lanzarán dos álbumes, además de ofrecer varios conciertos.

“El circo” fue lanzado en 1991, es el más reconocido en su carrera y de los más famosos en la historia del rock en español. Incluye los temas: “Pachuco”, “Un poco de sangre”, “Toño”, “Solín”, “Kumbala”, “Un gran circo”, “Pata de perro”, “Crudelia”, “Mare” y “Otra” compuestas por la banda, así como el “cover” “Querida”, de Juan Gabriel.

“La música es como un juego de espejos, es como una botella al mar que lanzas y quién sabe quién la recoja, cómo la recoja, cómo la lea o cómo se la apropie. Nosotros nos inspiramos en hacer un buen disco y de repente, a la gente le gustó muchísimo”, explicó Enrique Montes “Pato”, en entrevista con Notimex.

El relanzamiento de “El circo”, está programado para mediados del próximo año, la agrupación hará uso de todas las herramientas digitales, así como de su autonomía musical. En él incluirá una rola a dueto con la banda venezolana Desorden Público.

“Gracias a que no somos parte de una disquera trasnacional, de que somos responsables de nuestra propia forma de distribución, podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, producimos a nuestro modo los conciertos, de ahí que nuestro espectáculo tendrá que ver con el arte circense latino, con el circo mexicano. Queremos que sea el circo de las memorias en el que a nivel visual abarcaremos distintos contenidos de Maldita Vecindad y tendremos artistas invitados de México y el extranjero. Será como un circo itinerante en varias ciudades del país”, explicó.

A este proyecto se añade el lanzamiento de un material musical que la banda grabó en 1994 y que nunca salió a la venta, así como el “MTV Unplugged” (1996), aunque también pensarían en hacer un concepto similar, pero actual.

“Ninguno de esos discos se lanzó porque había criterios de las disqueras y dependíamos mucho de eso. Era algo que no compartíamos porque al rock siempre se le ha visto como un género menor, muy por debajo de otras prioridades, sobre todo en lo económico. Por eso se postergaron los discos y ahorita vemos una oportunidad de hacerlo”.

El “MTV Unplugged”, dijo, se dio a conocer a través de la televisión, pero el disco no se editó por “una carente visión de los ejecutivos de la disquera que nos representaba”.

“Pero los ‘piratas’ sí lo lanzaron y les fue muy bien, según nos contaron los compas del Metro”, precisó Pato al mencionar que Maldita Vecindad también filmará un documental y escribirá un libro acerca de estos 30 años de carrera.

En 1994, Maldita Vecindad defendió la causa Zapatista que Pato establece como un parteaguas en la historia de México porque hubo un cambio ideológico.

“El México indígena, el olvidado, se puso a discusión y nosotros compartimos ese punto de vista porque como jóvenes también nos sentíamos marginados de todas las políticas culturales del gobierno. Decían que el joven era un consumidor, un producto desechable, por lo que junto con activistas estudiantiles y bandas de rock, formamos una alianza”.

Al lado de Botellita de Jerez y Santa Sabina, Maldita Vecindad ofreció conciertos en espacios como CU reuniendo a más de 10 mil personas. Luego se unieron otras bandas y Pato considera que de su propuesta surgió la inspiración para la creación de festivales como el Vive Latino.

Son muchas las anécdotas que relatarán en ambos proyectos y buscarán enfocarse en el aspecto de que los especialistas de música nunca supieron en qué renglón colocarlos, si como banda de rock o de baladas.

“No éramos un grupo arquetípico del rock, porque nuestras rolas no eran básicamente de rock. Hacíamos las giras de Rock en tu Idioma con Caifanes, Fobia, Neón y Los Amantes de Lola. Otras veces tocaban Soda Stereo o Radio Futura, pero a nosotros no sabían dónde ponernos, éramos un grupo muy difícil de etiquetar en los anaqueles de las tiendas de discos”.

Maldita Vecindad no se identificó con otra agrupación de moda porque preferían oír el ska, el new wave o bandas como The Clash, Benny Moré, La Sonora Santanera y La Sonora Matancera.

“Nunca negamos que nos gustaba Dámaso Pérez Prado, por ejemplo. Me acuerdo cuando alguna vez le preguntaron a un rockero mexicano muy famoso su opinión acerca del rock cantado en español y dijo que éste tenía que ser en inglés porque de lo contrario, se oiría como si lo cantara Tin Tan y nosotros, definitivamente, nos sentimos muy agradecidos y orgullosos”, concluyó el artista.

