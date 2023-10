Gana pases para el Halloween de Malditos Dandys en el Foro Indie Rocks

La presentación de Malditos Dandys en Foro Indie Rocks! es un evento muy esperado y que promete ser un Halloween ausente de sustos y lleno de un una experiencia musical encantadora. Malditos Dandys, una de las bandas más prometedoras de la escena musical independiente en México, se presentará el próximo viernes 27 de octubre en el reconocido foro de la colonia Roma.

Conformada por cuatro talentosos músicos, Malditos Dandys ha logrado destacar gracias a su estilo fresco y original que fusiona elementos del rock, pop y funk. Su música se caracteriza por sus letras profundas y con una gran exploración de sentimientos humanos que son necesarios identificar, así como por su habilidad para crear melodías que se quedan en la mente de quienes las escuchan.

Durante el show, interpretarán las canciones de su reciente EP «No huyas de mi«, incluyendo su éxito más recientes «Boogie Boogie Bamba«, los cuales han sido muy bien recibido por el público y ha generado gran expectativa en torno a la presentación de Malditos Dandys en Foro Indie Rocks!. Además, la banda tiene preparadas sorpresas especiales para esa noche que no han dejado de anunciar en sus redes sociales.

El escenario será testigo de una prometedora fiesta de disfraces al más puro estilo del Halloween próximo a celebrarse. Las entradas para esta presentación ya están disponibles a través de la página web Passline. Los boletos tienen un costo de $250 pesos, una cantidad accesible considerando la calidad del espectáculo y la oportunidad de ver en vivo a una de las bandas más prometedoras de la escena independiente en México.

YACONIC Y MALDITOS DANDYS TE INVITAN A SU HALLOWEEN. ¿CÓMO? ES MUY SENCILLO, SIGUE ESTOS PASOS Y GANA UN PASE DOBLE

1) Conéctate con nosotros este jueves 19 de octubre a las 19:00 horas, en Factor Cultural en nuestro canal de YouTube, dale like a la transmisión, menciona en los comentarios en vivo o debajo del video tu opinión sobre 3 temas de los que hablemos. Los temas deben ser aleatorios (no cuenta si son los primeros temas) queremos saber que te quedaste hasta el final. Saca un screenshot donde se vea que le diste like a la transmisión del video y tus opiniones.

2) Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok, Spotify y YouTube. Haz un screenshot, donde se vea que nos sigues. Si no tienes alguna de estas redes sociales menciónalo.

3) Sigue a Malditos Dandys en Facebook, Instagram y TikTok haz un screenshot donde se vea que los sigues.

4) Cuando termine el programa, sé de los primeros en enviar tus screenshots, junto con tu nombre completo y el de tu acompañante al correo: [email protected], con el asunto: #QuieroMalditos Dandys y gana uno de nuestros pases.

OJO: Correos enviados antes de que finalice el programa en vivo, sin screenshots, nombre completo o con otro asunto NO serán tomados en cuenta. Los ganadores serán notificados vía correo electrónico. ¡Mucho éxito!