Mangakas enlistan las problemáticas actuales de la industria japonesa

El arte producido por los dibujantes de mangas, mejor conocido como mangakas, se encuentra en una situación un tanto alarmante. En tiempos modernos donde la tecnología pareciera poder reemplazar cualquier labor y la explotación laboral es una constante, el problema se agrava. Así es como la industria del manga, una de las piedras angulares de la cultura popular japonesa, enfrenta una encrucijada.

La mangaka japonesa Mayu Shinjo, publicó un artículo donde nombra lo que ella considera «el mayor problema de la industria del manga en Japón». Dentro de su publicación, Shinjo exhorta a poner atención sobre la creciente explotación de los mangakas y los bajos porcentajes de regalías. Esto, motivada por el suicidio de Ashihara Hinako, en enero de este año. Su muerte se vincula con el nulo reconocimiento como creadora original en la adaptación live-action de su obra Sexy Tanaka-san.

Escribí esto hace un tiempo, pero no pude publicarlo… Trata sobre lo que considero el mayor problema de la industria del manga. Creo que necesitamos crear conciencia sobre la situación actual y provocar cambios a nivel individual… Con lo que ha sucedido recientemente, me he cansado del sistema inmutable impuesto por las grandes corporaciones. Por favor, lean esto. La era de la explotación de los artistas de manga por parte de las editoriales ha comenzado

Mayu Shinjo