Decido darle una oportunidad a una agrupación que lleva por nombre Manhattan al ver la llamativa portada de su más reciente sencillo: “Boca del Río”, posteriormente descubriría que esta fue realizada por «El Basurita», diseñador visual originario de Tlaxcala. Creo que logró plasmar bien la esencia del tema.

Es casi medianoche y aún no puedo apagar el ventilador, el clima es tan caluroso que difícilmente puedo dormir con tranquilidad y el insomnio comienza a hacer de las suyas. Prefiero ponerme a hacer descubrimientos en el celular que comenzar con la ansiedad de madrugada, busco mis audífonos y divago por internet.

Al reproducirlo el calor ya no parece tan agobiante, si cierro los ojos y me dejo guiar por el sonido del ventilador hasta podría creer que estoy en la playa. Oficialmente pasan de las doce y la canción me dejó picada con esa sensación de frescura, hasta considero en sí es pertinente o no destapar una de las chelas del refri, a pesar de que en unas horas tenía trabajo.

Me aguanto las ganas, me doy un toque y me pongo a stalkear a los muchachos. En mi papel de Paty Chapoy trasnochadora descubro que son chilangos y este temazo fue grabado y producido por Carlos «El Charls» Medina (bajista y guitarrista de Little Jesus), y aunque es clara la influencia que tuvo esto sobre Manhattan, supieron crear bien su propio estilo.

En su Instagram observo las fotos de sus shows, sus ensayos y me pregunto hasta cuando podré volver a ver a una banda en vivo o simplemente cotorrear con mis amigos. Ahora si ya se le extraña. En fin, les doy follow y no logro encontrar el del diseñador de la portada, será en otra ocasión…

Mi youtube sigue reproduciendo a Manhattan y escuchando otras rolas como “Sueños” y “Robot Girl”, encuentro algo de paz para intentar dormir y quitarme el fastidio. La “Boca del Río” salvó mi noche y bueno, acá les dejo sus redes por si quieren stalkearlos al igual que yo en algún momento de ociosidad:

Facebook | Instagram | Spotify