Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
«Manifiesto mexicano»: Exposición gratuita de Carrington, Tamayo y los gigantes del arte
Agenda Arte

«Manifiesto mexicano»: Exposición gratuita de Carrington, Tamayo y los gigantes del arte

26
ago2025

La ciudad de México alberga en la Galería Consigna una muestra dedicada a esculturas monumentales de Leonora Carrington. Creadora destacada del surrealismo internacional, en el marco de la exposición “Manifiesto Mexicano: La Construcción del Arte Moderno a través del tiempo”. Esta iniciativa reúne trabajos clave que marcaron la transformación del arte moderno en el país y resalta el aporte de creadores nacionales y extranjeros.

El recorrido por el recinto ubicado en la colonia Anzures ofrece al público la posibilidad de contemplar piezas originales de autores influyentes en la creación artística mexicana del siglo XX y XXI. Obras de José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Pedro Friedeberg, David Alfaro Siqueiros, Pedro Coronel, Manuel Felguérez y Mathias Goeritz forman parte de la selección. La cual incluye trabajos nunca antes exhibidos ante los visitantes de la capital.

La Gran Ola de Kanagawa llega a México en una exposición sobre arte tradicional y anime

Manifiesto mexicano

«Manifiesto mexicano: La construcción del arte moderno»

Entre los elementos más llamativos expuestos, sobresalen las esculturas realizadas por Leonora Carrington, como The Palmist y La Tamborilera, instaladas en el jardín posterior de la galería. Estas piezas representan una interacción singular entre el entorno natural y las formas oníricas propuestas por la artista. Contribuyendo al diálogo entre los distintos lenguajes reunidos en la exhibición.

El conjunto de la muestra busca evidenciar la diversidad de técnicas y estilos que definieron la modernidad artística en México. Así como la libertad creativa experimentada por los autores en este territorio. La disposición de las obras permite identificar rupturas con modelos anteriores y el surgimiento de nuevas formas de abordar el color, la abstracción y la relación entre objeto y significado. La exposición integra piezas emblemáticas como la Mano Silla de Madera de Friedeberg, reconocida por su ironía conceptual y su proyección simbólica en la escena internacional del diseño y las artes visuales.

«The Tiger’s Coat»: la obra de Tina Modotti llega al Museo Jumex

Manifiesto mexicano

Una muestra de arte imperdible en la CDMX

En «Manifiesto mexicano: La construcción del arte moderno», el visitante encontrará trabajos de los principales exponentes del muralismo mexicano. Figuras como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros están representadas mediante pinturas como el retrato de Roberto López u obras centradas en la condición humana, características del repertorio de Orozco.

El acceso a la exposición es gratuito, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los fines de semana de 11:00 a 16:00 horas. Sin embargo, es necesario realizar un registro previo en este link. La muestra estará disponible hasta el 6 de septiembre en Calle Kepler 101, Colonia Anzures, Miguel Hidalgo. En Ciudad de México.

CONTENIDO RELACIONADO

Etiquetas
David Alfaro SiqueirosDIEGO RIVERAesculturaLeonora CarringtonMUSEOS
Foto del avatar

Vic Vertigo

Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.

30 años de
Anterior
30 años de «Casper»: El clásico de los 90 regresa a los cines

MÁS CONTENIDO

El Infrarrealismo celebra 50 años de poesía subversiva en México

El Infrarrealismo celebra 50 años de poesía subversiva en México
Alcaldía Benito Juárez acusa a la Merkadita Feminista de violencia y chantaje

Alcaldía Benito Juárez acusa a la Merkadita Feminista de violencia y chantaje
Exposición «Espíritus en el pantano»: La visión de Oscar Murillo en el Museo Tamayo

Exposición «Espíritus en el pantano»: La visión de Oscar Murillo en el Museo Tamayo
Villa Santo Sospir: La casa «tatuada» que inspiró a Jean Cocteau

Villa Santo Sospir: La casa «tatuada» que inspiró a Jean Cocteau
Grupo Memphis: El diseño divertido, pop y accesible en espíritu

Grupo Memphis: El diseño divertido, pop y accesible en espíritu
Gastronomía con causa: cuando los restaurantes Michelin con comida barata dejan de ser un mito

Gastronomía con causa: cuando los restaurantes Michelin con comida barata dejan de ser un mito
Los Cogelones anuncian concierto para recaudar fondos tras robo: fecha y lugar

Los Cogelones anuncian concierto para recaudar fondos tras robo: fecha y lugar
Conoce el pliego petitorio de la protesta pacífica trans por acto de transfobia en el metro de CDMX

Conoce el pliego petitorio de la protesta pacífica trans por acto de transfobia en el metro de CDMX
William Brent Hinds, ex guitarrista de Mastodon, pierde la vida en fatal accidente

William Brent Hinds, ex guitarrista de Mastodon, pierde la vida en fatal accidente
Sonido La Changa gratis en CDMX: Dónde ver al «Rey de Reyes» hoy 20 de agosto de 2025

Sonido La Changa gratis en CDMX: Dónde ver al «Rey de Reyes» hoy 20 de agosto de 2025