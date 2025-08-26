«Manifiesto mexicano»: Exposición gratuita de Carrington, Tamayo y los gigantes del arte

La ciudad de México alberga en la Galería Consigna una muestra dedicada a esculturas monumentales de Leonora Carrington. Creadora destacada del surrealismo internacional, en el marco de la exposición “Manifiesto Mexicano: La Construcción del Arte Moderno a través del tiempo”. Esta iniciativa reúne trabajos clave que marcaron la transformación del arte moderno en el país y resalta el aporte de creadores nacionales y extranjeros.

El recorrido por el recinto ubicado en la colonia Anzures ofrece al público la posibilidad de contemplar piezas originales de autores influyentes en la creación artística mexicana del siglo XX y XXI. Obras de José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Pedro Friedeberg, David Alfaro Siqueiros, Pedro Coronel, Manuel Felguérez y Mathias Goeritz forman parte de la selección. La cual incluye trabajos nunca antes exhibidos ante los visitantes de la capital.

«Manifiesto mexicano: La construcción del arte moderno»

Entre los elementos más llamativos expuestos, sobresalen las esculturas realizadas por Leonora Carrington, como The Palmist y La Tamborilera, instaladas en el jardín posterior de la galería. Estas piezas representan una interacción singular entre el entorno natural y las formas oníricas propuestas por la artista. Contribuyendo al diálogo entre los distintos lenguajes reunidos en la exhibición.

El conjunto de la muestra busca evidenciar la diversidad de técnicas y estilos que definieron la modernidad artística en México. Así como la libertad creativa experimentada por los autores en este territorio. La disposición de las obras permite identificar rupturas con modelos anteriores y el surgimiento de nuevas formas de abordar el color, la abstracción y la relación entre objeto y significado. La exposición integra piezas emblemáticas como la Mano Silla de Madera de Friedeberg, reconocida por su ironía conceptual y su proyección simbólica en la escena internacional del diseño y las artes visuales.

Una muestra de arte imperdible en la CDMX

En «Manifiesto mexicano: La construcción del arte moderno», el visitante encontrará trabajos de los principales exponentes del muralismo mexicano. Figuras como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros están representadas mediante pinturas como el retrato de Roberto López u obras centradas en la condición humana, características del repertorio de Orozco.

El acceso a la exposición es gratuito, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los fines de semana de 11:00 a 16:00 horas. Sin embargo, es necesario realizar un registro previo en este link. La muestra estará disponible hasta el 6 de septiembre en Calle Kepler 101, Colonia Anzures, Miguel Hidalgo. En Ciudad de México.