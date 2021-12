MANOLO BLAHNIK CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO CON UN MUSEO VIRTUAL

El diseñador Manolo Blahnik se encuentra celebrando 50 años de su marca homónima de zapatos, y la mejor manera para festejar es la de compartir con todo el mundo su legado a través de un museo virtual llamado The Manolo Blahnik Archives: A New Way of Walking.

Blahnik nunca había estado demasiado interesado en la moda, como lo confesó a John Heilpern en una entrevista para Vanity Fair, pero siempre ha sentido una gran fascinación por la artesanía, la creatividad y el arte.

Los primeros años de Manolo Blahnik estuvieron vinculados con la moda y el diseño, pero más por el recuerdo de su madre fabricando sus alpargatas. Aún conserva algunos pares en su casa.

El calzado creado por Blahnik ahora son piezas de museo, pues por el 50 aniversario de haber concebido su diseño, ha abierto sus archivos personales albergados en las casas que tiene el artista de la moda para los pies en Bath, y los ha puesto al disfrute de todo el mundo en un museo virtual.

Poco más de 30 mil prototipos del icónico modelo Manolo, bocetos de sus diseños y los zapatos que más ha apreciado el diseñador en toda su carrera, especialmente por ser un reflejo de su vida y pasiones. La mayoría de las zapatillas toman inspiración de la vida vegetal, siendo un tributo permanente a la isla de La Palma, de donde es originario Blahnik.

La exhibición, que también es interactiva, se realiza al recorrer cinco salas virtuales que conforman The Manolo Blahnik Archive: A New Way of Walking; dicho recorrido está argumentado por la curadora Judith Clarck. Existen dos formas de ver esta exposición, tomando la experiencia completa o la versión accesible.

Te recomendamos tomar la experiencia completa, ya que en ella podrás elegir tomar el tour guiado o irte moviendo por toda la pantalla a tu gusto, mientras que en la versión accesible, simplemente verás una introducción resumen y luego verás los modelos que conforman cada sala, sin poder conocer la historia detrás ellos.

Como bien leíste, son cinco salones los que conforman la exhibición, The Palette, The 70’s, Friendships, The Gold Room y Our Family. Cada uno con diferentes colecciones y tacones.

Manolo Blahnik emigró en su juventud a Ginebra para estudiar derecho internacional, pero la ciudad le cautivó por su lujosa tranquilidad, el arte y la literatura. Después se fue a París para estudiar arte y escenografía. En la capital de francesa, y gracias a su amiga Paloma Picasso, fue presentado con Diana Vreeland, la editora de Vogue en Estados Unidos que en esos momentos era directora del Met Costume Institute, a la que presentó sus bocetos y la dejó impresionada.

En 1970, ya instalado en Londres, se fue familiarizando con el mundo del zapato y diseño, por lo que un años después estaba creando su primer par de zapatos para un desfile del diseñador Ossie Clark, marcando el inicio de una prolífica carrera.