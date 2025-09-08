Marcha Antiespecista CDMX 2025: Por qué es importante y cuál es su objetivo

La Marcha Antiespecista de la Ciudad de México es un evento anual. Que se ha consolidado como un punto de encuentro para activistas y ciudadanos que buscan visibilizar la lucha por los derechos de los animales no humanos. A lo largo de los años, esta movilización ha evolucionado de ser una protesta a un movimiento social con una voz cada vez más fuerte.

El término «especismo», popularizado por el filósofo Peter Singer, es el pilar de esta marcha. Se define como la discriminación basada en la especie, la creencia de que los humanos son moralmente superiores. Y por lo tanto, tienen el derecho de explotar a otros animales. La marcha busca desafiar esta noción y promover un cambio de paradigma hacia una sociedad que valore a todos los seres sintientes.

Desde sus primeras ediciones, la marcha ha tenido como objetivos principales la concientización sobre el maltrato y la explotación animal en todas sus formas. Con consignas como “liberación animal” y “no somos tus esclavos”. Los participantes han denunciado la industria de la carne y los lácteos, los circos con animales, los zoológicos, las corridas de toros y cualquier actividad que utilice a los animales como objetos.

A lo largo de los años, la movilización ha ido creciendo en número y en impacto. Si bien en un inicio se trataba de pequeños grupos de activistas, en años recientes se han registrado marchas con la participación de decenas de miles de personas. Esto se ha visto impulsado por la difusión en redes sociales y la creciente conciencia pública sobre casos de crueldad animal que han indignado a la sociedad.

La marcha además de ser una manifestación de protesta, también es un espacio de educación y activismo. En cada edición, se organizan performances, discursos y actividades culturales que refuerzan el mensaje antiespecista. Los organizadores han insistido en que la lucha por los derechos de los animales está intrínsecamente ligada a otros movimientos por la justicia social, como el feminismo y el ecologismo.

Objetivos de la marcha antiespecista

Una de las demandas recurrentes de la marcha ha sido la de endurecer las penas para el maltrato animal y lograr que el tema sea incluido en la agenda política. Los activistas buscan que los animales sean reconocidos legalmente como «seres sintientes» y que se establezca una Ley General de Protección Animal a nivel nacional.

Marcha antiespecista en CDMX 2025

La Marcha Antiespecista de la Ciudad de México es un reflejo de un cambio social en curso. Es un recordatorio de que cada vez más personas están dispuestas a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y a cuestionar las tradiciones y prácticas que perpetúan la explotación animal. este 2025 la movilización se llevará a cabo.