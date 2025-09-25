Marcha contra la venta de animales exóticos: la corrupción y el abuso histórico del Mercado de Sonora

El próximo 5 de octubre en la Ciudad de México se llevará a cabo una marcha contra la venta de animales exóticos. Con un foco claro: exigir la clausura inmediata de locales en el Mercado de Sonora que lucran ilegalmente con especies protegidas. Esta protesta no es un simple acto simbólico, sino una voz colectiva que busca justicia para los animales y un alto a la impunidad.

Quienes hemos sido testigos de lo que ocurre en este mercado sabemos que allí se comercian animales exóticos como si fueran simples objetos. En jaulas diminutas, sin alimento ni cuidados, muchos de ellos mueren a los pocos días. El Mercado de Sonora lleva décadas envuelto en corrupción, tráfico ilegal y maltrato animal, y lo más preocupante es la normalización de estas prácticas ante la vista de las autoridades.

¿Por qué el Mercado de Sonora es un epicentro del tráfico de especies?

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero también figura entre los principales escenarios de tráfico de fauna. Se estima es el tercer crimen organizado más lucrativo a nivel mundial. Según la PROFEPA, cada año se decomisan miles de ejemplares que iban a parar al comercio clandestino, desde aves hasta reptiles en peligro de extinción. El Mercado de Sonora, conocido por su carácter “místico y esotérico”, se ha convertido en un punto rojo: allí no solo se venden hierbas y artículos tradicionales. También se trafican animales exóticos bajo la fachada de venta legal. El problema va más allá de la ilegalidad: es un tema ético, ambiental y cultural que refleja cómo la explotación animal sigue siendo tolerada en espacios urbanos.

A pesar de que la venta de animales vivos en mercados públicos está prohibida por la Ley de Protección Animal de la CDMX desde 1957. Y de acuerdo a SEMARNAT, existen sentencias de amparo que exigen la clausura, en este mercado se sigue traficando abiertamente con animales. Los vendedores, a menudo protegidos por redes de corrupción, ofrecen un amplio espectro de fauna, desde animales domésticos y de granja (cabras, gallinas) hasta especies exóticas y en peligro de extinción (pericos, tucanes, monos, reptiles e incluso grandes felinos).

Foto: CUARTOSCURO

La marcha contra la venta de animales exóticos: un paso hacia la justicia ambiental

La marcha además de que busca cerrar locales ilegales; su intención es despertar conciencia social. El maltrato animal no debería formar parte de la economía de ninguna comunidad. Ver animales amontonados, enfermos y destinados a una vida de sufrimiento es inaceptable. Este 5 de octubre, la protesta en la CDMX es un recordatorio de que la justicia ambiental y la defensa de la vida no pueden esperar más. No es justo que algunas personas vivan a costa de la explotación animal, normalizando prácticas crueles que generan muerte y sufrimiento. Ya que en sitios como este mercado, no se respetan las normas zoosanitarias, y se utilizan frecuentemente para rituales esotéricos o como mascotas exóticas. Que debido a las condiciones de venta y manejo, a menudo mueren a los pocos días de ser adquiridos.