Marcha de personas en situación de calle: Claves y demandas de su primera movilización en CDMX

El martes 19 de agosto de 2025, la Ciudad de México fue escenario de un evento histórico: la primera marcha encabezada por personas en situación de calle en el país. Esta manifestación no fue solo un acto local, sino parte de una iniciativa internacional para conmemorar el «Día Internacional de las Luchas de las Personas en Situación de Calle«, que también se replicó en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.

La movilización, que reunió a activistas y miembros de esta comunidad, partió de la estación del Metro Doctores y concluyó en el Jardín Santiago en Tlatelolco. Fue una acción simbólica, organizada por la revista Mi Valedor en colaboración con la red En la calle. Para dar voz a una de las poblaciones más invisibles de la sociedad. Mateo Rivera, coordinador de trabajo de campo de la revista, explicó que el objetivo principal no era la cantidad de asistentes. Sino generar conciencia y ocupar un espacio público para visibilizar sus demandas. «No vamos a movilizar gente solo por hacer número. Queremos que quienes participen se solidaricen con la causa que exigimos: el respeto a nuestros derechos ya establecidos», afirmó Rivera.

El día elegido para la marcha tiene un significado profundo y doloroso. Conmemora la Masacre de la Plaza de Sé, ocurrida el 19 de agosto de 2004 en Sao Paulo, Brasil, donde siete personas en situación de calle fueron asesinadas por agentes del Estado. Este trágico evento sirve como un recordatorio de los peligros y la violencia a la que se enfrenta esta población, y resalta la urgencia de proteger sus derechos humanos.

Principales demandas de los manifestantes en situación de calle

Derecho a la identidad: Uno de los mayores obstáculos que enfrentan es la dificultad para obtener documentos oficiales como actas de nacimiento. El requisito de un comprobante de domicilio resulta casi «infranqueable», lo que les impide acceder a servicios básicos y oportunidades laborales.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan es la dificultad para obtener documentos oficiales como actas de nacimiento. El requisito de un comprobante de domicilio resulta casi «infranqueable», lo que les impide acceder a servicios básicos y oportunidades laborales. Derecho a la salud: Rivera denunció que muchas personas sufren maltratos y les es negada la atención médica debido a su apariencia o al consumo de sustancias. Subrayó que a pesar de tener problemas graves de salud y discapacidades, son sistemáticamente ignoradas por el sistema.

Rivera denunció que muchas personas sufren maltratos y les es negada la atención médica debido a su apariencia o al consumo de sustancias. Subrayó que a pesar de tener problemas graves de salud y discapacidades, son sistemáticamente ignoradas por el sistema. Derecho a la vivienda: Aunque existen albergues, la mayoría son precarios e insuficientes. Los activistas reportaron condiciones deplorables, como violencia, robos y falta de servicios básicos, lo que hace que muchos prefieran la seguridad de la calle.

Aunque existen albergues, la mayoría son precarios e insuficientes. Los activistas reportaron condiciones deplorables, como violencia, robos y falta de servicios básicos, lo que hace que muchos prefieran la seguridad de la calle. Derecho a la justicia: La población en situación de calle es constantemente víctima de abusos por parte de servidores públicos, especialmente la policía turística. Rivera señaló que estas agresiones buscan que no «den una mala apariencia» a los turistas, y lamentó la falta de mecanismos efectivos para denunciar y castigar estos abusos.

¿Cuántas personas en situación de calle hay en la Ciudad de México?

La marcha también cuestionó las cifras oficiales. Mientras el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) estima que hay 1,124 personas en situación de calle. Los activistas aseguran que este número subestima la realidad. «Cualquier persona que pase por las calles del Centro puede darse cuenta de que no es la situación que muestran las cifras oficiales», concluyó Rivera. Esta primera marcha marca un punto de inflexión, transformando una problemática invisible en un reclamo público.

Alcaldías con mayor número de personas en situación de calle en la Ciudad de México