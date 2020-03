Mariana Lorenzo, mejor conocida como Maremoto es una ilustrada que ha basado su arte en el amor propio y la femineidad. Ella se define como una, ilustradora cüir de la CDMX. Sad virgo, Hufflepuff baby y feminista interseccional.

La ansiedad que puede provocar vivir en un sistema capitalista pero sobre todo patriarcal se ve curado cuando existes artistas como Maremoto que no tiene miedo a mostrar lo que no es «correcto».

Dentro de su descripción como artista se puede leer lo siguiente:

No puedo estarme quieta y lloro mucho. Me encanta la moda y me gusta usar ropa vieja. Nací el 5 de septiembre, así que soy Virgo. Soy feminasty, y encima de eso, queer. A veces tengo miedo y a veces ansiedad, pero aquí sigo. Mi mamá dice que me encanta provocar y que siempre estoy en contra de todo, y pues, tiene poquita razón.”