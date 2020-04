La excéntrica vida de María Felix, estuvo marcada por varios aspectos, uno de ellos fue el amor. Su belleza y personalidad hicieron de «La Doña» una mujer sumamente deseada, bastaba con que levantara una ceja para que cualquier hombre cayera rendido.

Según el libro «Acuérdate María» escrito por Sergio Almazán, relata que María y Pablo,(su hermano) vivieron enamorados por muchos años.Cuando su padres descubrieron LA relación, decidieron enviar a Pablo al Colegio Militar. La separación fue tan dolorosa para ambos que su hermano decidió poner fin a su vida al dispararse en la cabeza.

Durante una entrevista a Enrique Krauze, la actriz confesó que: “Ningún amor tiene el perfume del incesto”.

En una de sus últimas entrevistas, fue con el periodista Ricardo Rocha. Durante la charla, se habló de los gusto excéntricos de algunas personalidades de la cultura popular mexicana, entre ellos: Diego Rivera.

Mientras la conversación avanzaba, María Felix confesó haber comido carne humana. Rocha tomó esto como una broma de la actriz.

«Yo comí carne humana una vez, pero de verdad. Kike y yo comimos carne humana en un lugar en Marruecos que se llama Chauen (…) estábamos filmando ‘La Corona Negra’ y nos invitó a cenar uno de esos moros notables y a este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no sabía, y nos dio a comer (…) a mi me gustó, era una cosa como dulzona, una carne extraña, pregunté y así me dijeron, carne humana».