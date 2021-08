Si algo tiene bueno Netflix, además de las series, son los documentales, y cómo no amar a la plataforma si tiene trabajos como el que realizó Nick Broomfield sobre la relación que sostuvieron durante mucho tiempo el cantante Leonard Cohen y Marianne Ihlen, esto retratado de Marianne & Leonard: Words of Love.

Este documental se estrenó en el 2019, en el Festival de Cine de Sundance, sin embargo, por fin podremos disfrutarla en la comodidad de nuestra casa. Marianne & Leonard recibió buenas críticas en su momento, y aún continúa dando de qué hablar, pues nos relata que la historia de amor entre ambas personas no fue del todo color de rosa.

Aquí conoceremos sí, que realmente la pareja estaba unida por algo más que un sentimiento, aprenderemos de todo lo que sufrió y vivió personalmente Marianne, quien por momentos fue tratada simplemente como la musa de Cohen y nada más. Obviemos el relato de cuando tuvo que irse sola a un hospital en Reino Unido para abortar.

También veremos cómo Leonard fue inspirado por Marianne para escribir los clásicos “So Long Marianne”, “Hey, That’s No Way to Say Goodbye” y “Bird on the Wire”; además del escrito Beautiful Losers. No se pone en duda en algún momento que el artista canadiense no sintiera un profundo amor por ella, pues simplemente recordemos la carta que le escribió cuando falleció de leucemia en el 2016.

«Una historia de amor perdurable entre Leonard Cohen y su musa noruega Marianne Ihlen. La película explora su relación desde los primeros días en Grecia, en una época de ‘amor libre‘ y matrimonio abierto, hasta cómo evolucionó su amor cuando Leonard se convirtió en un músico exitoso».

Nick Broomfield no es ningún desconocido para llevar relaciones humanas, pues él fue quien realizó el también documental sobre la pareja que conformaron el vocalista de Nirvana y la líder de la banda Hole, Kurt & Courtney. Además de realizar el documental sobre Whitney Houston, Whitney: Can I Be Me.

Marianne & Leonard sigue disponible en Netflix y es un buen motivo para pasar una tarde lluviosa conociendo los aspectos más profundos y personales de la pareja.

