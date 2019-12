Uno de los dúos pop más exitosos de los años 80`s y 90`s despide para siempre a su cantante

Desde que ABBA estuvo en la cima del éxito, parecía que no llegaría ningún grupo sueco a igualar tal hazaña, pero llegó Roxette a abrirse paso por el difícil camino de la industria musical.

«Pienso que la gran diferencia entre Roxette y ABBA es que nosotros estamos mucho más orientados a la música rock de lo que ABBA fue…» Per Gessle

Una banda que se formó después de un gran éxito local de sus dos integrantes; siendo considerados como la mejor cantante y el mejor compositor del momento en Suecia, unieron fuerzas para crear Roxette en 1986.

Para 1989, el grupo ya era un éxito en Estados Unidos y su fama empezó a extenderse al rededor del mundo.

‘It must have been love’, ‘The look’ o ‘Listen to your heart’. son algunos de los sencillos que dejaron en la historia y se volvieron muy populares en una carrera que duró hasta 2015 para Marie.

Marie Fredriksson no solamente le dió la vuelta al mundo con su voz, también dejó un legado importante en la moda.

Su look icónico ha sido inspiración para muchas celebridades de hoy en día. Un corte pixie rubio, cejas al natural, ropa animal print y bodys de tiro alto marcaban su imagen que hasta la fecha sigue marcando tendencia.

A lo largo de su carrera Roxette ofreció más de 550 espectáculos, vendió 75 millones de discos y alcanzó cuatro números uno en la lista Billboard estadounidense.

Desgraciadamente, en 2001 se le diagnosticó un tumor cerebral del cual no tuvo miedo de hablar abiertamente, siendo uno de los mejores ejemplos de la lucha contra el cáncer.

Antes de eso, lanzó un libro autobiográfico donde relata el infierno que vivió con su enfermedad.

Cada fase de esa desastrosa lucha le dejó secuelas; problemas de visión, sordera de un oído, dificultad para moverse e incluso, pérdida de memoria. Pero, a pesar de eso, no quise suspender sus conciertos hasta hace tres años, cuando se preparaban para el festejo de los 30 años de la agrupación.

En su libro, relata también otro suceso que le cambió la vida: la muerte de su hermana Anna-Lisa, fallecida en un accidente de tráfico.

Fue esposa, madre de familia y amiga. A pesar de la adversidad, siempre mantuvo su espíritu positivo y combatiente que conservó hasta el final de sus días. Tenía 61 años cuando todo terminó.

En sus últimos conciertos, podíamos observarla sentada, vestida de blanco, corbata negra y un bastón de metal, dando cátedra con esa voz tan impactante con la que siempre la recordaremos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

«Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más grandes y queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre» Comunicado por Marie Dimberg, agente de prensa

No es necesario decir demasiado, simplemente saber que una de las mñás bellas voces que nos regaló la música se queda en la eternidad y agradecer por dejarnos «escuchar su corazón».

Ahora, es imposible voltear a los 80´s y no escuchar su canto como gran icono de lo que fueron aquellas épocas, con una luchadora incansable que demostró que la fuerza viene dentro de uno mismo y aún así, nunca debemos dejar nuestros sueños y pasiones.

«El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto que pasamos días y noches en mi pequeño apartamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño llegamos a compartir! Me siento honrado de haber conocido tu talento y generosidad. Todo mi amor va para ti y tu familia. Las cosas jamás volverán a ser igual» Per Gessle en su cuenta de Twitter

Hoy el mundo se conmociona ante la noticia de su muerte, siendo despedida por familia, amigos y fans de todo el mundo que le dedican ese último adiós, y que saben que hay algo en el despertar de esa sonrisa.

«Mi éxito es un sueño hecho realidad» dijo Marie en 1992.

Una mujer en la industria musical que marcó generaciones, tendencia y estilo. Un mujer que dejó huella importante en los corazones de sus fans y que demostró que, pese a la adversidad, siempre se puede tener una sonrisa.

No sabemos a dónde vas y no sabemos por qué, pero escuchamos tu corazón antes de decirle adiós.

Gracias por la música, gracias por los momentos, gracias por quedarte todo lo que pudiste. ¡Hasta pronto… Marie Fredriksson!

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

TE PUEDE INTERESAR

LAS 100 MEJORES PELÍCULAS DIRIGIDAS POR MUJERES SEGÚN LA BBC

El SALACIOUS, SEXUAL Y POLÍTICO: UN HOMENAJE A MASAMI TERAOKA

GIFF DE GUANAJUATO HOMENAJEA A INGMAR BERGMAN

¿BRUJAS O CIENTÍFICAS? LAS MUJERES SIEMPRE HAN HECHO CIENCIA

MIRA ESTOS 5 DOCUMENTALES SOBRE MÚSICA

MÚSICA Y VINO EN EL «MUWI LA RIOJA MUSIC FEST»