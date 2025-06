Marilyn Manson en México: Iglesia católica exige cancelar su concierto gratis en la Fenapo 2025

Marilyn Manson regresa a México en 2025 y será con un concierto gratis que tendrá lugar en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025. Tras la confirmación del cantante estadounidense en la feria masiva, la Iglesia católica en el estado rechazó la visita del polémico artista al evento en San Luis Potosí. El Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arispe, solicitó formalmente la cancelación del evento. En una reciente conferencia de prensa, el jerarca eclesiástico expresó su preocupación por la participación de Manson, citando sus antecedentes y las diversas denuncias por abuso que pesan sobre el cantante.

«He mandado una carta al gobernador, pidiendo que, en bien de la sociedad y no sólo de los cristianos porque hemos visto tema de su historia que nos preocupan«, declaró Cavazos Arispe, enfatizando la postura de la Arquidiócesis. Se ha confirmado que el Arzobispo envió la misiva al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, exponiendo sus argumentos y solicitando la cancelación definitiva del concierto. Asimismo comparó al cantante estadounidense con la actual situación relacionada a los narcorridos. «El mismo gobierno ha puesto el tema de prohibir los narcorridos. ¿Cómo vamos ahora a permitir que alguien se burle de las creencias o de la fe? Porque eso también es una forma de burlarse de la persona», expresó.

Dónde ver el último concierto de Ozzy Osbourne «Como iglesia, unidos a Cristo el Señor, no podemos propiciar ninguna insinuación del mal. Debemos rechazar todas esas situaciones (…) Esta fiesta debe fomentar la convivencia familiar. Se han generado espacios muy valiosos en otras ediciones. Por ahí debería ir la organización, no hacia espectáculos que no construyen ni enriquecen a la personas». Finalmente el arzobispo también abordó el tema de la salud mental criticando las decisiones de la Fenapo 2025 al incluir a Manson en su cartel. «Una celebración como esta debe ofrecer salud mental, salud espiritual y salud social. La convivencia sana también forma parte del bienestar general», conluyó.

Gobierno de San Luis respalda a Marilyn Manson

Por su parte, el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo reaccionó al tema a través de una transmisión en sus redes sociales. Aunque no mencionó directamente al arzobispo ni al cantante, lanzó un tajante mensaje. «Somos muy respetuosos de todos los gustos y géneros musicales. También de todas las religiones. Pero vivimos en un estado laico, y eso debe respetar. Los queremos mucho, Dios los bendiga a todos», señaló.

Asimismo, la programación y todos los artistas, incluyendo el show de Marilyn Manson permanecen sin modificaciones en el cartel. El cual se llevará a cabo el próximo domingo 10 de agosto de 2025 en el Teatro del Pueblo totalmente gratis.

Cabe recordar que esta no sería la primera vez que la iglesia trata de cancelar al controvertido líder de la banda de metal industrial Marilyn Manson. A lo largo de su carrera, su imagen transgresora y sus impactantes actuaciones lo han convertido en una figura polarizadora. Manson es conocido por sus letras provocadoras, su distintiva estética oscura y sus críticas abiertas a las instituciones religiosas y políticas, generando tanto admiración como fuertes rechazos. Entre sus álbumes más influyentes se encuentran Antichrist Superstar (1996), Mechanical Animals (1998) y The Golden Age of Grotesque (2003), trabajos que solidificaron su legado como un ícono del shock rock.

Fenapo 2025: Cuándo es la Feria de San Luis Potosí

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 se llevará a cabo del 8 al 31 de agosto, en el Recinto Ferial de San Luis Potosí, ubicado en la avenida Francisco Martínez de la Vega No. 255, Satélite Francisco I. Madero 2, cerca del Parque Tangamanga II. La entrada a la Fenapo 2025 será gratuita, incluyendo el acceso a la mayoría de los conciertos del Teatro del Pueblo. La feria es conocida por su diversidad de atracciones, que incluyen: conciertos, actividades culturales, gastronomía, artesanía y más. La cartelera incluye géneros variados como música regional, pop, cumbia y rock. Algunos de los artistas que se han confirmado para este 2025 son: DJ Tiësto, Belinda, Los Ángeles Azules, entre muchos otros.