Nintendo confirmó que Mario Kart estará disponible de forma oficial para celulares en marzo de este 2019. El anuncio fue dado por la compañía en el año 2017, cuando revelaron mediante un comunicado en sus redes sociales que la aplicación móvil estaría disponible justamente en el tercer mes del 2019.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018