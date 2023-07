Mark Zuckerberg vs Elon Musk: todo sobre su pelea en jaula

Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Esta semana, además de el enfrentamiento Mark Zuckerberg vs Elon Musk hablaremos de los siguientes temas:

Microdosis semanal

Gigi Hadid, arrestada en su último viaje por posesión de marihuana

El pasado 10 de julio, la modelo Gigi Hadid, fue acusada y arrestada en las Islas Caimán tras encontrarle mariguana dentro de su maleta en la estación de Aduanas y Control Fronterizo del Aeropuerto Internacional «Owen Roberts«. Al percatarse de la planta en su maleta, los agentes procedieron a arrestarla junto con la amiga que viajaba.

El 12 de julio se presentaron a comparecer ante el tribunal para explicar que la marihuana que portaban era bajo licencia médica y declararse culpables de la portación. Ambas, fueron castigadas con una multa de mil dólares y se les retiraron los cargos para que pudieran disfrutar de sus vacaciones en las Islas Caimán como lo mostraron en sus respectivas cuentas de Instagram.

Peso Pluma cancela convivencia con boletos que costaron poco más de 11 mil pesos y canceló de último minuto

El sábado, 15 de julio, Peso Pluma canceló de último momento una convivencia que tenía con sus fans por aparentes motivos de salud. Quince minutos antes de la esperada reunión, un miembro de su equipo salió a informar a los fans que el cantante de corridos tumbados, no se encontraba en buen estado de salud y que por ello, el meet and greet sería cancelado. Cabe resaltar que las personas esperaban el momento para poder interactuar de cerca con el intérprete ya que habían pagado un boleto de más de 11 mil pesos para ello.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar donde acusaban al cantante de «divo» o «irresponsable» ya que muchos señalaron que no se encontraba enfermo sino «crudo» y que durante la prueba de sonido lo habían visto «vapeando«. Aún no se ha hablado de una posible devolución del costo del boleto y aún con ello, hubo gente que mencionó que el cantante de «Ella baila sola» había compensado la cancelación al interactuar, cantar y bailar con su público en el concierto que dio posteriormente.

Todo sobre la pelea en jaula de Mark Zuckerberg vs Elon Musk

Mark y Zuckerberg y Elon Musk se han visto envueltos en un ir y venir de mensajes que aluden a la supuesta pelea en jaula al estilo de la UFC, la mayor competición de artes marciales mixtas del mundo. La batalla sobre el ring se planteó después del lanzamiento de la red social Threads, tras la respuesta de Elon Musk en su red social a un hilo publicado por Mark Zuckerberg donde twiteó: «Estoy listo para una pelea en jaula si él lo está».

Tras esos mensajes, los millonarios se han encargado de avivar el rumor de una pelea, por lo cual, el presidente de la UFC, Dana White se unió a «fuego cruzado» declarando que está listo para organizar la pelea portando una playera con el lema ‘Zuckerberg vs Musk’ y anunció que la prenda estaba disponible para su compra en la página web oficial del campeonato. La última «provocación» fue una fotografía de Zuckerberg con mostrando los abdominales a lado de el campeón de peso mediano nigeriano de la UFC, Israel Adesanya y el campeón de peso pluma australiano, Alexander Volkanovski.

‘Euphoria 3’ entre las series, afectadas por la huelga de actores en Hollywood

El Sindicato de Guionistas y el Sindicato de Actores con Fran Drescher, actriz recordada por la famosa serie «La niñera» al frente del mismo, se encuentran en una huelga histórica en Hollywood donde alrededor de 160 mil actrices y actores afiliados al sindicato, incluyendo mexicanos como Diego Luna y Salma Hayek se encuentran en paro.

La huelga paralizó la producción, rodaje y promoción de proyectos audiovisuales, afectando no solo a la gente de la industria del entretenimiento como las salas de cine y los canales de televisión extranjeros, sino a otros sectores como empresas de catering, construccion, renta de vestuarios, limpieza, logística, transporte, etc. Los actores exigen regulación de la inteligencia artificial, aumento a los salarios mínimos, ingresos a largo plazo por regalías de las retransmisiones de películas y series en las plataformas de streaming, algo que ocurría en la televisión, una propuesta “innovadora” que los proteja de imágenes digitales que se puedan crear con sus rostros a través de la tecnología de imágenes generadas por computadoras, entre otras .

Algunas series de televisión como The Last Of Us y Euphoria han tenido que retrasar su estreno, previsto para el 2024, pero que ahora será hasta el 2026.

«Eme Malafe» reúne a miles de motociclistas para concierto improvisado

Eme Malafé movilizó a miles de motociclistas en la Ciudad de México durante la noche del domingo 16 de julio. La principal concentración tuvo lugar en la intersección de Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 3 Sur en la Colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, donde los motociclistas se reunieron para ver y escuchar a Eme Malafe, quien interpretó algunas de sus canciones en el techo de un supermercado, sin embargo ante la falta de equipo de audio solo los asistentes cerca del improvisado escenario lograron escuchar.

Acudieron 120,000 personas de acuerdo con el propio artista, no obstante autoridades del Gobierno capitalino reportaron la asistencia de 15,000 personas en 10,000 motocicletas aproximadamente. Martín Geovanni Aldana Cervantes, conocido como Eme Malafe, es un cantante del estilo conocido como ‘maleanteo’, en el que combina el trap y rap con otros géneros como el reggaetón, corridos tumbados, salsa, música regional, entre otros.

Colectivo lanza «Barbie buscadora» y hace llamado a Mattel

Delia Quiroa, activista e integrante del colectivo “Madres Buscadoras”, presentó através de sus redes sociales a la «Barbie buscadora«. La muñeca lleva una blusa con la foto de su hermano Roberto, quien desapareció en 2014 y que representa a las miles de personas en su condición. Actualmente, el colectivo “Madres Buscadoras”, cuenta con la participación de más de 300 familias, razón por la que realizan actividades para visibilizar a las personas desaparecidas. Así surgió «Barbie buscadora«, aprovechando que el mundo tiene los ojos en la cinta protagonizada por Margot Robbie.

La muñeca se presentó el pasado 17 de julio y esperan obtener respuesta de Mattel. Delia Quiroa informó que, en caso de lograr el contacto, los donativos se invertirán en equipo para las jornadas de búsqueda. Delia aprovechó sus habilidades de corte y confección para vestir a Barbie: “Lo que queremos es hacer mini playeras para Barbies que tengan la foto de una persona desaparecida y empezarlas a vender”. La «Barbie buscadora» no es un juguete más, es un recordatorio del panorama que enfrentan las madres buscadoras.

Restauranteros obtienen un amparo que suspende la nueva ley antitabaco en México

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) informó que obtuvo un amparo que podrá beneficiar a sus 600 mil agremiados en México en contra de la ley antitabaco. El 15 de enero entró en vigor un nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en México, el cual prohíbe fumar en espacios públicos 100 por ciento libres de humo y en otros lugares de concurrencia colectiva, como estadios, plazas, parques, playas y hasta hoteles.

La CANIRAC interpuso un juicio de amparo al asegurar que la industria restaurantera ya cumplía con normas que resguardan “el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas fumadoras”. argumentó que la nueva ley no protege más a las personas no fumadoras: “sino que genera una serie de restricciones y prohibiciones en la industria que tienen como propósito limitar el ejercicio de otros derechos humanos, como el que se obligue a discriminar y a negar el servicio a clientes”.

Nota frita

En pleno mitin se le caen los pantalones al diputado federal por Morena, Javier Borrego

En un video se puede apreciar al diputado de Morena, Javier Borrego, durante un mitin en el que ofrecía un discurso ante un grupo de personas. En cierto momento, cuando el legislador morenista tomó la hoja en la que estaba su discurso y se acomodó los lentes, sus pantalones cayeron al suelo y mostró su ropa interior. Ante ello, el diputado morenista no tuvo de otra más que agacharse para levantarse su pantalón y acomodarlo antes de continuar con su discurso.

Las redes sociales se encargaron de viralizar el bochornoso momento cuando a Javier Borrego se le cayeron los pantalones, lo cual fue tendencia en las redes gracias a la publicación de distintos memes al respecto.

Pase libre

The Mansion by Estilo DF

La Mansion by EstiloDF es el lugar donde estrellas, influencers y fans de EstiloDF se dan cita para dar rienda suelta a su imaginación. Aquí podrás generar contenidos para tus redes sociales teniendo como los spots más divertidos y creativos en Polanco, a unos pasos del Parque Lincoln. Tú puedes ser parte de este nuevo lugar en la CDMX. La entrada es libre y solo necesitas reservar un horario de martes a domingo de 11 am a 6 pm.

Tendrás una hora para hacer las selfies y videos que quieras en los más de 30 spots en La Mansión by EstiloDF. En la entrada te brindaran las instrucciones para que disfrutes tu estancia pero es super importante que en ningún momento de tu estancia, te quites los cubre zapatos que te brindan al llegar. La afluencia máxima por hora es de 20 personas, así que reserva ya para asegurar tu entrada al nuevo spot del Semanario de Moda en México.

La dirección es Carlos Dickens 18, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX.

Más seguridad menos violencia contra las mujeres

Instituto Internacional de Derecho Humanitario, Casa de apoyo a la Mujer A.C. y Global Thought proporcionarán un curso llamado “Más seguridad, menos violencia contra las mujeres” en León Guanajuato. Un curso destinado a dar a conocer los derechos de las mujeres en materia de seguridad y justicia así como herramientas útiles para hacerlos efectivos.

Se llevará a cabo los días 24, 26, 28 y 31 de julio así como el 2, 4, 7, 9 y 11 de agosto de 10 a 13:00. Será en el Centro Cultural Ecológico Imagina, ubicado en Murallas 503. El Castillo Poniente, León Guanajuato. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de julio. Va dirigido a mujeres, prioritariamente de “Los castillos” una región de León Guanajuato azotada por la delincuencia y distintas problemáticas sociales, pero si alguien más de León se anima, adelante. Es gratis, sólo se tienen que registrar.

Recomendación de la casa

