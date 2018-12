“HAY UNA ESTÉTICA QUE SOLO LOS GRAFITEROS COMPRENDEN”: MARTHA COOPER CORRE CON 1UP EN BERLÍN

La famosa obra de Martha Cooper, que documenta el florecimiento del movimiento de graffiti en los años 70 y 80 de la ciudad de Nueva York, es una visión esencial de un mundo codificado de otra manera. El verano pasado, se unió a la infame 1UP de Berlín, One United Power, un equipo que se extiende por una escena subterránea y esferas culturales más visibles, dominando el arte de la viralidad de YouTube y colaborando con gente como COMME des GARÇONS ’Junya Watanabe. Juntos, Cooper y 1UP representan el pasado, el presente y el futuro del graffiti, desde el nacimiento del movimiento como una forma de arte fuera de la ley hasta su presencia ubicua (pero aún contenciosa) en el paisaje urbano moderno. En la siguiente entrevista, que apareció originalmente en el primer número de WIP, una nueva revista impresa de Carhartt Work In Progress, la editora Calum Gordon habla con Cooper sobre su candidatura a 1UP, sus primeros años como fotoperiodista y la radical renovación del graffiti.

Hay pocas cosas que Martha Cooper no ha visto de primera mano. Pero uno de ellos es un salto de retroceso, el proceso de pintar rápidamente un tren mientras se detiene en una estación, antes de hacer una escapada rápida. O así fue, hasta que se unió al equipo de graffiti 1UP en Berlín en 2017. El reportero gráfico con sede en Nueva York no es ajeno a las calles laterales o a las vías del tren, y ha dedicado más de cinco décadas a documentar las subculturas de la ciudad, siguiendo grupos de graffiti similares y catapultando su trabajo a la corriente principal a través de una serie de fotolibros. A lo largo de finales de los 70 y los 80, fueron las imágenes de Cooper las que contaron la historia de esta nueva forma de arte disruptiva.

“Lo entiendes mejor”, dice Cooper sobre el funcionamiento anónimo de las calles de la capital alemana. “Tu corazón está latiendo con fuerza y ​​te estás escondiendo y estás corriendo. Siempre hay una posibilidad de ser atrapado. Pero me interesa cómo funcionan todas estas cosas “. Cuando hablamos por teléfono, Cooper en Nueva York, yo en Berlín, ella tiene un resfriado. Acaba de regresar de China, inmediatamente después de pasar un fin de semana documentando la Marcha de las Mujeres en Nueva York. “Hubo muchos comentarios pro-Trump en mi Instagram después de eso. Yo estaba como, “tengo seguidores que son pro-Trump?”, Se ríe. Su Instagram se jacta de tener más de 194,000 seguidores, sin embargo, Cooper es en gran medida la encarnación de un reportero gráfico de la vieja escuela, constantemente en las calles en busca de sujetos para fotografiar.

Cooper comenzó temprano. Su padre era dueño de una tienda de cámaras en su ciudad natal de Baltimore. Tomó su primera fotografía en 1946, con solo tres años de edad. En la escuela secundaria ganó una mención honorífica en una competencia organizada por la compañía de cámaras Kodak. En la década de 1970, se había convertido en fotógrafa de personal en el New York Post y en freelancer para National Geographic, donde filmó todo tipo de temas: desde historias de portada sobre apicultura hasta tatuajes en Japón después de un breve período viviendo en Tokio Sin embargo, es su trabajo documentando las calles de Nueva York, por lo que es más conocida.

Cooper fue presentado al mundo de los graffiti por un joven escritor de graffiti con el nombre de HE3 (se refiere al momento en que se dio cuenta de que su etiqueta era en realidad su apodo como un momento de “a-ha!”). Desde entonces, ha estado fascinada por la idea de “decodificar” las etiquetas que impregnan el paisaje de la ciudad, en todo, desde vagones de tren hasta botes de basura. “Hay un sistema de estética que solo los escritores de graffiti entienden”, dice Cooper, y agrega que un escritor experimentado incluso sabrá cuándo las gotas de pintura debajo de una etiqueta tienen un propósito o son accidentales.

Ella estudia los detalles de sus etiquetas como una crítica de arte o historiadora, lo cual no es sorprendente dado su historial en antropología. “Los escritores miran una pieza y hablarán sobre esta ‘s’ en particular y cómo colocan una flecha al final. Realmente pueden diseccionar una pieza; Se convierten en sus propios críticos de arte. Eso me interesa ”.

En 1984, junto con el fotógrafo y videógrafo Henry Chalfant, Cooper lanzó Subway Art, un libro de fotos que documenta la escena de graffiti de Nueva York durante los años setenta. Los dos se enfrentaron inicialmente a una serie de rechazos de los editores estadounidenses. En ese momento, el graffiti era considerado por muchos como un acompañamiento visual de la degeneración y la violencia de la Nueva York pre-Giuliani. Hicimos un viaje a una feria del libro en Frankfurt, Alemania para asegurar una editorial, Thames and Hudson, con sede en el Reino Unido. En las décadas que siguieron, las percepciones de graffiti comenzaron a cambiar a medida que se hizo más frecuente en la cultura popular y artistas como Banksy fueron aclamados. Mientras tanto, Cooper ha lanzado otros álbumes de fotos que examinan el graffiti y otros elementos centrales de Hip Hop: B-boying, DJing y Rapping. Ella ha publicado The Hip Hop Files y We B * Girlz.

Cooper es consciente de que debido a que los artistas populares adoptan el medio, llevando latas de aerosol a las calles, el graffiti y el arte callejero a menudo se consideran lo mismo. Sin embargo, ella dice que hay una clara diferencia. Los tropos de los graffitis se tomaron de los patios y muros de los espacios urbanos y se trasladaron a galerías, convirtiéndose en murales autorizados por el gobierno o encargados comercialmente. Si bien Cooper ha trabajado con, y es amigable con muchos, muchos de los que hicieron ese salto al mundo del arte (The Hip Hop Files incluye piezas originales del artista Keith Haring, y Cooper es amigable con el escritor de graffiti convertido en artista, Futura). Ella sigue fascinada por los aspectos menos accesibles de la escena.

El graffiti, como muchos otros aspectos de la cultura contemporánea, se considera a menudo como gentrificado, de alguna manera despojado de gran parte de su autenticidad original. Sus peligros se romantizaron y la práctica fue saneada por compañías corporativas o galeristas. En 1UP, sin embargo, Cooper encontró un equipo capaz de evocar el espíritu de la escena del graffiti que la atrajo por primera vez. Peligroso, ilícito, impactante, como un salto de espalda planificado con precisión a plena luz del día. “Volvimos a estar bajo tierra”, dice ella. “Lo que me gusta”.

TRABAJANDO CON 1UP

Al principio, mi amigo y yo estábamos pensando en hacer un libro sobre gatos en Estambul. Realmente no habíamos estado pensando mucho en ello. A los dos nos gustan los gatos, hemos estado en Estambul, así que pensamos que podría ser divertido. Creo que Tim de 1UP fue el que dijo: “Bueno, ¿por qué no haces un proyecto con nosotros?” O algo así.

Tengo antecedentes como fotógrafo de noticias. Trabajé para el periódico durante tres años en la ciudad de Nueva York. Creo que ese es el tipo de tarea en la que intentas estar alerta a lo que sucede a tu alrededor. Fue similar. También diría que no soy tan fuerte como solía ser. Me sentí un poco oxidado. Después, siempre digo: “Bueno, debería haber hecho esto, ¿por qué no lo hice, por qué no me quedé aquí?” Algunas de las acciones de 1UP son técnicamente muy difíciles. Está oscuro y no quieren que uses un flash. Por lo tanto, es muy parecido a un fotógrafo de noticias, donde prácticamente tienes que capturar cosas en la carrera, y realmente no puedes decir: “¿Podrías hacer eso otra vez?”

EN INSTAGRAM

No fui uno de los primeros en adoptar. Cuando escuché por primera vez sobre Instagram, e incluso cuando escuché por primera vez cómo tomar fotos en su teléfono, lo estaba haciendo poo-pooing, como “Oh no, eso es una estupidez …” Salimos de una era en la que no se supone que debas compartir tu imágenes. Se supone que debes licenciarlos con cuidado, ya sabes, y no tenerlos repartidos por todos lados. La idea es mantenerlos exclusivos y saber exactamente dónde se está utilizando cada imagen tuya. Y luego, perseguir a alguien que lo ha usado mal, que se ha salido de la ventana con las redes sociales. La gente está copiando imágenes y publicando imágenes. Intento mantener mis propias imágenes antiguas fuera de la web, y es absolutamente imposible hacerlo. No tengo un sitio web debido a tantos usos no autorizados. Simplemente no puedes controlarlo. Mi primera reacción fue acumular mis imágenes, y de alguna manera todavía lo hago con las imágenes más antiguas. Pero ahora es muy divertido.

Me doy cuenta de que nos hemos convertido en nuestros propios editores, porque estamos a cargo de lo que podemos publicar y cómo podemos subtitular esa publicación. No necesitamos un editor o un editor para decirnos sí o no, o esperar un año antes de que decidan si alguien publicará su libro, o lo que sea. Solo podemos tirarlo por ahí. Hacer que la gente reaccione de inmediato es muy gratificante. Porque sabes que la gente realmente lo está mirando. En general, estoy disfrutando de Instagram.

APRENDIENDO A DECODIFICAR EL GRAFFITI

Primero que nada, es un lío de nada, pero luego cuando entiendes que estos son nombres individuales, se convirtió en algo divertido clasificarlos e identificarlos. Definitivamente había nombres que verías una y otra vez, y sabías que esa persona había estado allí y había escrito esa etiqueta. Eso es básicamente lo que hace 1UP, pero lo hacen de una manera mucho más organizada con más de una persona, escribiendo la misma pieza y etiqueta.

SOBRE LA ANTROPOLOGÍA QUE INFLUYE EN SU TRABAJO

Me interesaba el arte tribal. Aunque lo último que un escritor de graffiti quiere que se llame es un “artista folk” [risas]. Nunca les llamaría así a la cara. Definitivamente hay similitudes entre la forma en que las formas de arte se transmiten en las sociedades tribales y la forma en que el graffiti ha evolucionado. Hay un sistema de estética que los escritores de graffitis entienden, que uno tiene que aprender mucho si quiere apreciar el grafiti. Si los goteos son goteos intencionados o goteos accidentales … Quiero decir, hay un montón de cosas. Un escritor de graffiti puede analizar una pieza de acuerdo con su estética aprendida, de manera que un extraño no pueda hacerlo. La forma en que las letras se bloquean, por ejemplo … Todo eso me fascina. A los escritores les gusta mirar una pieza y están hablando de esta S en particular y cómo ponen esta flecha al final. Realmente pueden diseccionar una pieza, se convierten en sus propios críticos de arte. Eso siempre me interesó. Y creo que es similar a … Odio decirlo, el arte en las sociedades tribales.

Sobre el género

Le agradecí a 1UP por permitirme participar en algunas de estas acciones y no tratarme como a una niña. Me dejaron venir, y ya sabes, estoy atravesando los túneles … Tengo dos generaciones más que ellos. Estoy a punto de tener setenta y cinco. Y sin embargo, no me trataron como si fuera una frágil anciana, como tratando de ayudarme en las pistas o algo así. Aquí estoy, simplemente corriendo a lo largo de las pistas con ellos, y simplemente me reí. Por un lado, estoy como jadeando y resoplando, pensando: “Oh, Dios mío, ¿cómo voy a subir esta colina?” Pero por otro lado, estoy como, “Esto es bueno, esto es bueno”. . “Eran como:” ¿Quieres venir? Está bien, pero vas a tener que seguir el ritmo “. Y pude mantener el ritmo.

Supongo que tuve una educación muy liberal y mi madre nunca me dijo que no podía hacer nada. Siempre sentí que debía poder hacer lo que fuera. Nunca me sentí como … diría que no estaba realmente discriminada cuando intentaba conseguir un trabajo como fotógrafa. Fue solo un momento en el que las personas se dieron cuenta de que en realidad tenían que contratar mujeres. Entonces, creo que me contrataron en el New York Post porque era mujer. Creo que sentían que necesitaban una mujer. Los viejos del periódico no siempre eran tan amables, si estábamos en una sesión de fotos. Los diferentes periódicos se codeaban para intentar obtener una vacuna, tal vez me dieron algunos codos más porque no estaban tan contentos de tener una mujer allí. Pero lo que sea.

Sobre la creación de equipos de trabajo

¿Conoces este libro que hice, llamado Street Play? Me gusta coleccionar cosas, hacer colecciones fotográficas. La idea detrás de Street Play era que los niños estaban haciendo sus propios juguetes y siendo creativos. Eso me llevó al graffiti. Pero cuando tenía una idea, buscaba ejemplos de ella, y cuando veía un ejemplo, eso me emocionaba. Si busco niños que hagan sus propios juguetes y conduzco por un lote baldío y veo a los niños jugando, construir una casa en ese lote, realmente sería mi día.

[Graffiti] es algo similar. Es ser creativo, es una mentalidad de bricolaje y es increíble tener que improvisar con las herramientas y las técnicas.

Tengo muchas colecciones de cosas, peinados extraños, como cosas que nunca he publicado. Recuerda, trabajé en un museo de antropología … Creo que mis fotos son de cosas específicas y no de sentimientos, si sabes lo que quiero decir. Estoy documentando algo que conecta. Tal vez una camiseta que esté afeitada en un patrón por alguien, o este corte de cabello donde alguien tenga un Mickey Mouse que se haya afeitado en la cabeza. Tatuajes interesantes, ese tipo de cosas. Y el graffiti se ajusta a ese patrón.

La entrevista fue extraída del número 1 de WIP, una nueva revista de Carhartt Work In Progress, disponible en forma impresa en las tiendas Carhartt WIP.