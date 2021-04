Durante una discusión de tres horas en un episodio reciente de ‘The Empire Film Podcast‘, Edgar Wright y Quentin Tarantino revelaron la existencia de un exclusivo cineclub de cuarentena, improvisado por ambos directores durante los últimos 9 meses de pandemia.

En un momento en donde la crisis sanitaria global ha pausado indefinidamente nuestras actividades cotidianas, la dupla de cineastas encontró refugio en su empleo y vocación. ¿Lo mejor de todo? Martin Scorsese contribuyó al proyecto con su veredicto de las -casi- 50 mejores películas del cine británico.

La mayor parte de los títulos del cineclub fue curada nada más y nada menos que por el mítico director neoyorquino, quien envió a Wright una lista de recomendaciones con 48 títulos británicos que considera sus favoritos personales.

En los cinco meses que Wright pasó encerrado antes de reanudar la producción de ‘Last Night in Soho’, y antes de recibir la lista de Martin Scorsese; comenzó a ver películas y luego a buscar cualquier comentario del director de ‘Goodfellas’ (1990) sobre ellas a través de ensayos digitales o videos en YouTube.

De esta manera, Wright decidió dar un paso adelante en el proyecto, y envió una carta a Scorsese directamente, agradeciéndole por ser su profesor de cine particular durante esta cuarentena.

Al respecto del club fílmico, el director de ‘Shaun Of The Dead’ (2004) y ‘Baby Driver’ (2017) explicó:

Wright explicó haberle mandado una misiva de carácter personal a Scorsese en donde, entre otras cosas; planteó un caso hipotético en donde las reseñas de Scorsese pudieran estar disponibles al final de cada largometraje del catálogo de Netflix.

Además le preguntó sobre sus largometrajes británicos favoritos de la infancia; ya que en repetidas ocasiones ha mencionado a Powell, Pressburger, David Lean y Alfred Hitchcock, como inspiraciones definitivas de su obra.

Scorsese respondió con una lista de casi 50 títulos británicos, todos los cuales Wright enumeró en el podcast antes mencionado. Wright luego envió la lista de Scorsese a Tarantino; y fue ahí cuando el club de cine realmente cobró vida.

«Edgar me compartió la lista y yo la anoté y comencé a bajar algunas de la lista y eso me llevó a un agujero de conejo, ya que soy competitivo a la hora de encontrar mis propios títulos», dijo Tarantino.

«Luego, Edgar me dio su lista que de lo que no he visto y que debería ver, y ahora tengo una pequeña lista de películas británicas de las que soy fan».

Vía The Empire Film Podcast.