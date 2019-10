Desde que se estreno la película Joker de DC Comics ha dado mucho de que hablar, la crítica ha sido buena por parte de medios especializados y del público en general, la consideran como una de las mejores cintas de la historia. Un escritor de Marvel Comics comento que no le había gustado el filme.

Joker, es protagonizada por el actor estadounidense Joaquín Phoenix y es dirigida por Todd Phillips. La película nos muestra el trato que la sociedad tiene con las personas con problemas mentales. Dan Slott el escritor de los clásicos como Fantastic Four, Tony Stark: Iron Man, y Arkham Asylum: Living Hell dio su opinión sobre la cinta exitosa del Joker.

Dan Slott utilizó sus redes sociales para comentar su reacción al ver la película de DC Comics, causó gran revuelo en twitter con sus declaraciones y aprovechó para recomendarle a a sus seguidores que vean The King of Comedy en lugar de la cinta protagonizada por Joaquín Phoenix.

«Vi Joker esta noche. Amé The Dark Knight y Wonder Woman. Pensé que Aquaman y Shazam estuvieron divertidas. No puedo esperar por Harley Queen. Esto no es algo anti-DC. Jokeres mala. Estuvo muy mala. La interpretación de Joaquin Phoenix fue algo bueno… en una mala película. También, Jokerfue una mala cinta sobre Joker. Hay muchos excelentes cómics de DC que danzan alrededor de los orígenes de Joker. Cualquiera de ellos, simplemente usando las páginas de los cómics como ‘storyboards’, habrían hecho por mucho una mejor película que lo que pusieron en la pantalla» Dan Slott