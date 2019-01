MASACRE EN EL ESTADIO, EL DOCUMENTAL DE NETFLIX SOBRE EL CRIMEN DE VÍCTOR JARA

Massacre at the Stadium, el primer documental de la serie investigativa de Netflix se centrada en la música. ReMastered rinde homenaje al cantante y activista chileno Víctor Jara mientras investiga las circunstancias de su brutal asesinato a manos de soldados del gobierno en 1973.

Jara, quien tenía 40 años cuando fue torturado y asesinado en los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet, fue un pionero del movimiento popular de la nueva canción cuyas canciones de amor y protesta universales continúan resonando en la música de los jóvenes artistas de hoy. Desde su muerte, su nombre ha simbolizado el compromiso social y la resistencia pacífica, así como la perseverancia: a 45 ex oficiales militares les llevó 45 años ser culpados en Chile por torturar y matar a Jara. Joan Jara (92 años), la viuda de Jara, la protagonista viva de este documental, ha hecho su trabajo de la vida en busca de justicia, y en Massacre at the Stadium, narra su lucha heroica del líder sudamericano en entrevistas capturadas de material de archivo, y también en conversaciones conducidas para la película de Netflix.

Fragmentos de Bruce Springsteen y Bono en honor a Jara en los primeros minutos de la Massacre at the Stadium, sirven como una entrada para los no iniciados. Pero el documental, que se basa en imágenes firmes de los golpes y asesinatos de activistas estudiantiles en Santiago de Chile, así como en entrevistas esclarecedoras, es un emocionante reloj para los muchos que conocen bien la historia de Jara y su música.

El documento presenta entrevistas e imágenes de la actuación del cantante y compositor, detalla brevemente sus primeros días y establece la escena en 1970, cuando se eligió al presidente socialista Salvador Allende, para quien Jara cantó y se reunió. La masacre reconstruye los tiempos turbulentos que siguieron, previos a la muerte de Allende en el palacio presidencial en el golpe militar respaldado por los Estados Unidos liderado por Pinochet. Luego, Jara fue arrestado por la policía militar en una universidad de Santiago y llevado al Estadio de Chile, junto con cientos de otros estudiantes y maestros. Una de las miles de víctimas del régimen militar, a Jara le dispararon al menos 44 veces y le aplastaron las manos. La democracia no fue restaurada en Chile hasta 1990; mientras tanto, muchos de los responsables de llevar a cabo los asesinatos huyeron del país y muchos de ellos a los Estados Unidos.

La segunda parte del documental rastrea a Pedro Barrientos Núñez, quien vive en Florida. Acusado de disparar los tiros de corta distancia que mataron a Jara, Barrientos perdió una demanda civil de $ 28 millones presentada por Joan Jara. Pero no ha sido extraditado a Chile. Barrientos es clave para el caso, y hay un momento documental perfecto en el que intenta usar la música en su defensa. Pero Massacre at the Stadium, termina de enfocarse demasiado en él, virando hacia el territorio de Making of a Murderer. El tiempo se demora en una prueba de detección de mentiras en la cámara no concluyente que era la condición de Barrientos para aparecer en la cámara, antes de que el documento finalmente termine con un saludo en movimiento al legado de Jara.

Massacre at the Stadium fue dirigida por Bent Jorgen Perlmutt, cuyos créditos anteriores incluyen Havana Motor Club y Diana Vreeland: The Eye Has to Travel. Los documentales anteriores de ReMastered han explorado el intento de asesinato de Bob Marley y la historia detrás de la actuación de Johnny Cash en la Casa Blanca de Nixon