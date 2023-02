Máscara de San Valentín, la nueva obra de Banksy en Reino Unido

El artista urbano británico Banksy desveló el martes, coincidiendo con el día de San Valentín, su última obra de arte callejero en el Reino Unido, que pone de relieve la violencia doméstica contra las mujeres.

El mural, que apareció en una pared de la localidad costera de Margate, en el sureste de Inglaterra, y representa a un ama de casa al estilo de los años 1950, con un ojo morado y un diente roto, que parece empujar a un hombre dentro de un viejo congelador.

El misterioso Banksy, cuya verdadera identidad sigue sin conocerse, publicó tres imágenes de su última obra –que tituló Máscara de San Valentín– en su cuenta de Instagram.

Varios internautas identificaron el lugar donde se realizó la obra, cuya presencia constató AFP. Hace tres años, el artista originario de Bristol, que trabaja bajo seudónimo, ya había pintado una obra para San Valentín: una niña disparando con una catapulta a un ramo de flores rojas.

El artista británico Banksy dio a conocer este martes su última obra de arte callejero en el Reino Unido, que denuncia la violencia doméstica contra las mujeres coincidiendo con el día de San Valentín.

El artista, nombrado por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes, que cuando fue nominado a los premios Oscar por su documental Exit through the gift shop pidió asistir a la ceremonia con un disfraz (y le dijeron que no), ha “vandalizado” calles y paredes de todo el mundo, sin autorización.

El año pasado, una megamuestra denominada Banksy genio o vándalo se exhibió en Buenos Aires, con setenta obras autenticadas por el artista y prestadas por sus respectivos coleccionistas; pero como no contaban con la autorización del grafitero, llevaba el sello de “No oficial”.

Cabe destacar que al tomar popularidad el mural, algunos trabajadores retiraron el refrigerador que formaba parte de la obra que ahora luce un poco diferente.