La idea sobre que Robert del Naja, vocalista de la banda Massive Attack, es en realidad el artista callejero Banksy, es una de las teorías que más gustan a los seguidores del maestro del stencil, y ahora cobrará nuevamente fuerza con la noticia de que un par de obras de Banksy, donadas por la banda británica, fueron subastadas y alcanzaron cifras récord para piezas del artista.

Y es que lo recaudado entre ambos prints fue de 140 mil libras esterlinas, unos $190,600 dólares o $3,975,306 millones de pesos mexicanos, por si quieres asustarte por la cantidad de dinero que sólo has visto en sueños. Lo mejor es que el dinero será para fines benéficos, específicamente para las organizaciones Temwa y Aid Box Community, que ayudan a personas vulnerables en Bristol y Malawi.

Las piezas de Banksy que donó Massive Attack fueron “I Fought The Law”, que se vendió en la cifra récord de 78,100 libras; y “Bomb Middle England”, que alcanzó la cantidad de 77 mil libras. A pesar de dichas cantidades, no son de las obras que más dinero han recaudado en subastas por sí solas, ya que el récord mencionado es por el dinero que alcanzaron a conseguir en conjunto.

“El hecho de que la venta de estos grabados de Banksy, que ha batido el récord, haya tenido lugar en un club de Bristol y no en Christie’s, en Londres, o en Sotheby’s, en Nueva York; demuestra la increíble energía de la escena artística callejera local. Es realmente un logro increíble para Bristol competir a este nivel”. Mary McCarthy, portavoz de Vanguard

Esta subasta fue para ayudar a la organización benéfica de Malawi, Temwa, ya que a principios del 2021 perdió una subvención de $340 mil dólares, debido a que el gobierno británico recortara su financiación, dejándolos en una situación desesperada para conseguir recursos y continuar su labor de salvar vidas. Las actividades que realiza Temwa van desde suministrar alimentos, educación, seguridad sanitaria y protección de bosques en el país de la África Oriental.

Cuando eso sucedió, Massive Attack no se quedó de brazos cruzados y tuvieron la necesidad y obligación de ayudar, tal como mencionó en un comunicado Grant ‘Daddy G’. Mientras que Marshall, también de la banda, comentó que la venta de grabados de Banksy a través de la subasta benéfica de Vanguard, parecía una forma fácil de ayudar a conseguir algunos fondos urgentes que se necesitan.

Si todo lo anterior no acrecienta la teoría de que Robert del Naja es en realidad Banksy, no sabemos qué más pueda hacerlo. Aunque claro, no hay nada en concreto para hacer tal aseveración… ¿O acaso han visto a Banksy y al líder de Massive Attack en el mismo lugar?