Para los que de Arctic Monkeys no conocen más que a Alex Turner, les contamos que Matt Helders era el baterista de la banda quien se lanzó como solista y nos presentó su nuevo proyecto musical. De igual manera, trabaja como productor de artistas cuya música es similar a la suya.

Es por ello que estos meses estuvo colaborando en las nuevas canciones de Good Cop Bad Cop, la nueva propuesta de Joe Carnall. Sin embargo, lejos de ser un novato, Carnall es el reconocido líder de Milburn, una agrupación de Sheffield. Tal agrupación no solo es coterránea de los Arctic Monkeys; sino que, de hecho, fue la más prominente en la escena local a comienzos de los 2000. Naturalmente, Helder siente mucho admiración y respeto por su legado.

Según reportó NME, Joe comentó lo siguiente sobre esta nueva etapa y su trabajo junto:

El primer adelanto de ese material producido por Helder salió a la luz desde Twitter. Si nos guiamos por la fecha con que se acompaña ese breve video, es de esperar que se publiquen canciones nuevas a comienzos de febrero de este año.

01.02.19

