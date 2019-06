“MAYA AND THE THREE”: SERIE DE NETFLIX BASADA EN LA CULTURA MAYA

Netflix, la plataforma más importante de Streaming seguirá innovando ya que producirá una nueva serie inspirada en la cultura Maya.

“Maya and the Three” será el nuevo proyecto de Netflix, esta animación inspirada en el mundo mitológico de Mesoamérica estará a cargo del cineasta mexicano Jorge R. Gutiérrez quien tiene experiencia dirigiendo cintas de animación.

En dicha serie, se abordarán temas de la mitología mesoamericana prehispánica a través del mundo de la animación.

La trama de esta serie se basará en Maya, una princesa guerrera mesoamericana que emprende la misión para salvar el mundo de los dioses… y a la humanidad. Maya luchara al lado de tres legendarios luchadores, cuyas características son un mago del Caribe, un arquero albino y un barbaro gigante de las montañas.

Netflix anunció cinco proyectos más de animación: las series Go! Go! Cory Carson, Kid Cosmic y Tras Truck, y las películas The Willoughbys y My Father’s Dragon.

Para estos proyectos se tiene pensado hacer una inversión millonaria: la creación de un universo propio basado en los libros y personajes de Ronald Dahl.

Se espera que “Maya and the Three” sea lanzada en el verano del 2021, es una historia de cuatro horas y media con episodios de treinta minutos cada uno.

“Visualmente queríamos llevar a nuestra audiencia de todo el mundo a una arte de América Latina que no vemos mucho: la época anterior a la conquista” Jorge R. Gutierrez.

TE PUEDE INTERESAR

SERIES QUE BUSCAS EN NETFLIX, PERO NUNCA ENCUENTRAS

PELÍCULAS Y SERIES QUE VERÁS EN NETFLIX PARA EL 2019

GUILLERMO DEL TORO VUELVE A LAS SERIES DE TERROR CON NETFLIX

¡PRONTO VEREMOS LA SERIE DE DEPECHE MODE EN NETFLIX!

AQUÍ PUEDES VER MÁS DE 200 PELÍCULAS Y ANIMACIONES INDÍGENAS GRATIS