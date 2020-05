Me Amarán Cuando Esté Muerto (They’ll Love Me When I’m Dead), es un documental que explora los últimos 15 años de vida del legendario director de cine Orson Welles.

Dicho filme incluye material sobre la película que Welles dejó inconclusa debido a su muerte, Al Otro Lado del Viento (The Other Side of the Wind).

Curiosamente Al Otro Lado del Viento, trataba sobre un viejo director de cine trataba de grabar la última película de su vida. La obra a la que Orson Welles le dedicó sus últimos 10 años, pues anhelaba volver a Hollywood.

Me Amarán Cuando Esté Muerto fue dirigido por Morgan Neville (A 20 pasos de la fama). Y cuenta con la participación de parte del elenco y staff que trabajó en la película inconclusa de Orson Welles. Además incluye material importante de aquella época, así como testimonios de Peter Bogdanovich, Oja Kodar, Joseph McBride y Frank Marshall, los protagonistas.

The Other Side Of The Wind

“Ninguna película tiene final feliz, a menos que dejes de contarla antes de que termine” Orson Welles

El título del documental surge de una famosa frase del director, y como bien lo ha mencionado Peter Bogdanovich, tiene la marca de una clarividencia acusatoria. Actualmente, Me Amarán Cuando Esté Muerto (2018) sigue disponible en Netflix.