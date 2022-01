MEAT LOAF, LA LEYENDA ROCKERA, FALLECE A LOS 74 AÑOS DE EDAD

Meat Loaf, el legendario rockero y actor ha fallecido a los 74 años de edad. La noticia fue confirmada por el agente del artista, Michael Green, a través de un comunicado a la revista People.

De igual forma, en el Facebook oficial del cantante se publicó un mensaje comunicando a sus fans la lamentable noticia. Cabe resaltar que Meat Loaf murió acompañado de su esposa Deborah, además de sus hijas Pearl y Amanda.

«Su increíble carrera abarcó 6 décadas en las que vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y protagonizó más de 65 películas, incluidas Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show y Wayne ‘s World. Bat Out of Hell sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos. Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre hermoso. Les agradecemos su comprensión de nuestra necesidad de privacidad en este momento. Desde su corazón hasta nuestras almas… ¡nunca dejes de rockear!».

Nacido en 1947 bajo el nombre de Marvin Lee Aday en Dallas, Texas, Meat Loaf tuvo su primer acercamiento con las artes en la escuela, ya que participaba activamente en las producciones escolares en su infancia. A los 20 años se mudó a Los Ángeles donde se unió al elenco de The Horror Rocky Picture Show, la obra teatral auspiciada por la compañía L.A Roxy. El papel que interpretó en esa ocasión fue a Eddie y al Dr. Everett Scott.

Su interpretación le sirvió para ser llamado a la adaptación cinematográfica de 1975 con Tim Curry como el Dr. Frank -N- Furter, y repetir su papel de Eddie. Durante 1977, Meat Loaf debutó en la música con el disco Bat Out of Hell, de donde se desprenden los éxitos «Paradise By The Dashboard Light», «Two Out Of Three Ain’t Bad«.

En 1993, el artista recibió un Grammy por la Mejor Interpretación Vocal de Rock en Solitario, esto gracias al tema “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)” de su disco Bat Out of Hell II: Back to Hell, álbum que es continuación directa del disco debut lanzado 16 años antes.